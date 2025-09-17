A németek menekült futójának a vb-ezüst nem vereség, hanem győzelem

Egy kenyai falu, ahol áram sem volt. Egy fiú, aki kilenc éve nem látta az édesanyját. Egy eritreai menekült, aki Németországban új otthonra lelt. Ez mind benne volt abban a 42,195 kilométerben, amelynek a végén Amanal Petros szabad szemmel nem látható különbséggel kikapott férfi maratonfutásban a tokiói atlétikai világbajnokságon. Bár a „kikapott”, nem a legmegfelelőbb szó: kevés olyan ezüstérem van a sportvilágban, amelyik annyira fényesen csillog, mint Petrosé.

A tanzániai Alphonce Felix Simbu és a német Amanal Petros (k) átszeli a célvonalat a férfi maraton döntőjében a tokiói atlétikai világbajnokságon, 2025. szeptember 15-én

Forrás: AFP

Célfotóval kellett győztest hirdetni, amire maratoni távon ritkán van szükség. A tanzániai Alphonce Felix Simbu és a német színekben versenyző Amanal Petros egyszerre értek be a stadionba a finisre, ahol Petros hosszú hajrát indítva ellépett, de az utolsó métereken Simbu utolérte és végül célfotóval győzött. Az eritreai menekült, végül ezüstérmes Petros a németek első vb-dobogóját szállította a számban az újraegyesítés óta.

42,195 km után mindössze három ezredmásodperccel kapott ki – ez olyan kicsi különbség, hogy a 100 méteres döntőben az új világbajnok, Usain Bolt jamaicai utódja, Oblique Seville ennél nagyobb különbséggel nyert. A 30 éves Petros azonban mindezt elintézte annyival, hogy ilyen a sport, majd arról beszélt, hogy a vizet és az izotóniás italokat végre vörösborra cserélheti.