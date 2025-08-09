3 órája
Nem a kötelezés a tragédia
Hetven áldozatból tíz megmentése nem pusztán statisztikai adat.
Akit megfertőzött az élmény, az aligha szabadul meg tőle. Még ha akarna sem, de miért is akarna? Kimenni a szabadba, élvezni a természet szépségét, gyönyörködni a tájban és közben egy jót tekerni csodálatos életérzés. A kerékpár a reneszánszát éli, és nemcsak vidéken, hanem a városokban is, ahol a dugóknak fityiszt mutatva biciklivel gyakran gyorsabban el lehet jutni az egyik pontról a másikra – ez azonban ennek a sportolással egybekötött közlekedésnek a kockázatosabb formája. Nincs mindenütt jól elkülönített kerékpárút, sok esetben csak leválasztott sáv fut közvetlenül az autók mellett, és mert a kerékpár a közlekedés szerves része, így balesetek forrása is.
A közelmúltban sajnos történt is több baleset, és ezek felmelegítették a vitát a kötelező sisakhasználatról.
Bevallom, én hol hordtam, hol nem, ám egy ideje csak sisakban ülök nyeregbe, egész pontosan azóta, hogy a fővárosi Árpád híd budai hídfőjénél, az egyik kedvenc útvonalamon egy a semmiből előbukkanó bringást halálra gázolt egy vétlen autós, és a hír szerint a fiatalember sisakot viselve túlélte volna az ütközést. A józan észre hallgatva döntöttem úgy, hogy a fejemre nyomom, ha tekerni indulok, és nem tudom, valóban kötelezővé kell-e tenni, ehhez nem értek, de alighanem hajlanék rá.
Az ugyanis nem érv, hogy ez mindenkinek a szabad döntése. Magyarországon 1964 második felétől kötelező a bukósisak a motorosoknak, akik ezt nem fogadták egyöntetű lelkesedéssel, majd később az autókban a biztonsági övek bevezetése sem mindenkinek tetszett, de már nemcsak megbarátkoztunk velük, hanem a hasznukat is belátjuk. Érthető emberi reakció, hogy lázadunk minden ellen, amit ránk akarnak kényszeríteni, ám idővel a józan ész segít felismerni a saját érdekünket.
Ezzel együtt vitatkozni ezen is lehet, ám azt azért
megdöbbentő volt olvasni, hogy a Magyar Kerékpárosklub elnöke egyenesen tragédiának nevezte a sisakviselés esetleges előírását.
Én nem hiszem, hogy emiatt tömegesen adnák fel a kerékpározást, túl erős szenvedély az, és a mai kerékpár árak mellett egy sisak megvásárlása anyagilag nem számottevő megterhelés, de nem is ez a lényeg. Ott akadtam meg, hogy szerinte a kötelező sisakkal a nagyjából évi hetven halálos áldozatból maximum tíz lenne menthető.
Ez olyan rossz arány? Évente tízzel kevesebb temetés, tízzel kevesebb gyászoló család elhanyagolható szempont? Ez a tíz nem száraz statisztikai adat, hanem tíz értelmetlenül elveszített élet, ki tudja, mennyi hozzátartozó soha el nem múló fájdalma. Ha valaki ezt nem veszi észre, az igen, az tragédia.