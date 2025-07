Nincsen vége a világnak

Tényleg sokan érezhették úgy, hogy ha a nagy trió tagjai egyszer visszavonulnak, akkor a férfiteniszben vége lesz a világnak. A sportág addig is felvonultatott rengeteg világklasszist, de arra még nemigen volt példa, hogy egy időben három olyan korszakos személyiség uralja hosszú időn át, mint tette azt az utóbbi bő két évtizedben Roger Federer, Rafael Nadal és Novak Djokovics. Csillagközi szenzációnak számított, ha egy Grand Slam-tornán nem valamelyikük emelhette magasba a trófeát, amit bámulatos számok bizonyítanak, hiszen Federer kereken húsz, Nadal 22, Djokovics pedig 24 GS-serleget őrizhet az otthonában.

A győztes olasz Jannik Sinner (b) és spanyol ellenfele, Carlos Alcaraz a trófeával a wimbledoni teniszbajnokság férfi egyesének döntője után Londonban 2025. július 13-án

Fotó: Neil Hall / Forrás: MTI/EPA

Józan ésszel persze mindenki tisztában van vele, hogy az időt a legnagyobb bajnokok sem képesek legyőzni, és az élet nem áll meg, ha valakit a kor a visszavonulásra kényszerít, de ennyire erős dominancia után normális érzés a félelem. Az aggódás, amely arról szól, hogy a veszteség miatt csökken a játék vonzereje, az érdeklődés, elmaradnak az örökké emlékezetes nagy csaták, a gigászok összecsapásai. Federer három éve lépett le a színpadról, Nadal tavalyig bírta a küzdelmet a sérüléseivel, Djokovics 38 évesen még állja a sarat, a múlt héten Wimbledonban elődöntőig jutott, de olykor már ő is céloz arra, hogy közel az idő, amikor már ő is csak szurkolóként bukkan majd fel a teniszstadionokban.

Éppen jókor derült ki tehát, hogy a jelek szerint nincs komoly ok az aggodalomra. Párizsban a Roland Garroson két fiatalember, a világelső Jannik Sinner és a 22 évesen már hétszeres GS-győztes Carlos Alcaraz minden idők egyik legszínvonalasabb és legizgalmasabb Grand Slam-döntőjét játszotta egymással, és most vasárnap sem panaszkodhatott unalomra az, aki megnézte kettőjük meccsét a wimbledoni torna férfi fináléjában. Már ők ketten az uralkodók, az eredményhirdetéskor Alcaraz meg is jegyezte, egy ideje a felváltva gratulálnak egymásnak a döntőket követően, majd kerek-perec kijelentette:

Valahányszor egymás ellen játszunk, azt hiszem, hogy nagyon magas a színvonal. Ha őszinte vagyok, máshol nem is látni ilyen színvonalat. Nem látok egyetlen játékost sem, aki olyan szinten játszana, mint mi, amikor egymás ellen játszunk.

Talán szerénytelen a megfogalmazás, ám tökéletesen fedi a valóságot. Érdemes belegondolni, hogy teniszben szemtanúi lehettünk a nagy trió korszakának, és már láthatjuk a méltó utódokat, a futballban pedig végig követhettük Cristiano Ronaldo és Lionel Messi zömmel a média által gerjesztett versengését – ki tudja, lesz-e még példa ilyenre? Ha ezt nézzük, szerencsés korban élünk.