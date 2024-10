A történet jó évtizedes. Valamiről beszélgettem egy a válogatottat is megjárt magyar csatárral, aki roppant dühösen akadt ki a menedzserére, mert még nem adta el külföldre. Itthon bajnokcsapatban futballozott, kupát is nyert, jól keresett, de érthető módon szívesen kipróbálta volna magát másutt, magasabb szinten is. Kérdeztem, hogy mégis, hova kalibrálja magát, ő pedig a Bundesliga másodosztályát nevezte meg, ahol szerinte a felkészültsége és a tudása alapján megállná a helyét, ráadásul régóta a német futball a nagy kedvence, jó ideje vágyott rá, hogy a részese lehessen.

Szinte csak véletlenül kérdeztem rá, hogy akkor minden bizonnyal jól beszél németül, mire legnagyobb döbbenetemre rávágta, hogy nem,

egyetlen kukkot sem beszél idegen nyelven.

Érdeklődtem, hogy kamaszkorától kezdve, amikor álmodozni kezdett a külföldi karrierről, pénze vagy ideje nem volt legalább egy alapfokú tanfolyamra, de erre nem érkezett válasz. Mindezt felidézve eszembe jut Kleinheisler László is, akit 2016 januárjában szerződtetett a Werder Bremen, majd a Darmstadtot is megjárva kereken egy év múlva már a Ferencvárosban futballozott, és a német (!) klubja arra hivatkozott a kölcsönadás indokaként, hogy akkor menjen vissza – ez aztán sohasem történt meg –, ha megtanult minimálisan németül…

Most pedig meghökkenten olvasom Lisztes Krisztián nyilatkozatát, amelyben elmeséli, hogy a Frankfurt másik magyar játékosa, Fenyő Noah fordít neki, amikor a videóelemző németül beszél hozzá. Nem tudom, a 19 éves csatár beszél-e idegen nyelven, mondjuk, angolul, remélem, igen, de a jelek szerint ezzel Frankfurtban nem boldogul maradéktalanul. Egyébként mindegy is, hiszen a szerződtetését tavaly szeptemberben jelentette be a német klub, a júliusig eltelt tíz hónapban biztosan lett volna idő és lehetőség némi jártasságot szerezni új munkahelye országának a nyelvében.

A kézilabdázó, Imre Bence a nyáron a Kiel játékosa lett, és új klubjában megmondták neki: csupán pár hónapig hajlandók angolul beszélni hozzá, utána átváltanak a németre, és ha nem érti, az ő baja lesz.