„Persze próbálok nézni előre. Másképp nem lehet. Tudom, hogy ha az egyéniben nem is, de a párosban van bőven keresnivalóm, és ezt be is fogom bizonyítani magamnak. Dolgozni fogok a céljaim elérése érdekében, bíznom kell továbbra is magamban és a játékomban. A munkának mindig megvan az eredménye!” – folytatta a vallomást.

A magyar teniszező párosban egykor vezette a világranglistát, most viszont csak az 52., egyesben pedig a 279. Akkor sem kövezi meg senki, ha végleg a sarokba vágja a teniszütőt.