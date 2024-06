A futball-Európa-bajnokság és a magyar válogatott most mindent visz, ami tökéletesen érthető. A csapat tizennégy veretlen mérkőzéssel a háta mögött várja a jövő hétvégi rajtot, és bár nehéz a csoport, könnyű nincs is, ráadásul három éve még nehezebbnek tűnt, és végül csak egyetlen árva gólon múlott az elsőség és a továbbjutás, ez az egy árva nyomorult gól azonban utolsó helyet és kiesést jelentett.

Minden ok megvan tehát a derűlátásra, egyre viszont nincsen egy sem: az elbizakodottságra.

Ennek a magyar válogatottnak éppen az a legnagyobb erénye – és függetlenül attól, hogy tegnap este a lapzártánk után milyen eredményt ért el Dublinban – az alázatosság, az, hogy a játékosok nem hiszik magukat sztároknak, akik majd egyedül eldöntik a meccset, pontosan tudják, hogy a sikereiket csapatként aratták, ha ettől eltérnek, biztosra vehető a kudarc.

Ebben persze nincsen semmi új, írtunk, beszéltünk erről eleget az utóbbi években. Az, hogy ez ismét előjön, egy visszaemlékezésnek köszönhető. A magyar válogatott Puskás Ferenc rövid, négymeccses szövetségi kapitánysága idején, 1993 tavaszán is megmérkőzött Írországgal Dublinban, ahol kivételesen nyerni tudott 4-2-re egy érdekes felkészülési meccsen. Kivételesen, mert előtte elverték a görögök és az oroszok, majd a dublini győzelem után kikapott Izlandon is. Az írek ellen az első fél­időben nem volt a pályán, a másodikban pedig olyan káprázatosan futballozott, hogy arról az egyik magyar játékos, Pisont István most azt mondja, maguk sem hitték el, hogy ennyire tudnak futballozni…

Détári, Kiprich és Kovács Kálmán, a magyar labdarúgás akkori legnagyobb csillagai ott sem voltak, mert nem engedték el őket a klubjaik, ám a szünet után becserélt Balog Tibor egy góllal meg egy gólpasszal, az újonc Hamar István egy duplával őket is feledtetni tudta, és a többiek is remekeltek. És ha visszatekintünk a hatalmas kudarcokkal teli kilencvenes évekre, óriási a kontraszt a játékosok egyéni képességei és a látványos eredménytelenség között. Persze, lehet rajta vitatkozni, de néhány posztot leszámítva akkor futballistaként nagyobb egyéniségek húzták fel magukra a címeres mezt, mint manapság, és csak azért nem sorolom az eddig nem említett neveket, mert nem szeretnék senkit sem kihagyni.