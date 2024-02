Hanga Ádám végre a selejtezőkön is játszhat a válogatottban. A magyar férfikosárlabdának már-már örökzöld témája ez, hosszú évek óta csócsálja mindenki. Pedig nem volt ebben semmi bonyolult: a nemzetközi szövetség, a FIBA és az Európa legnívósabb nemzetközi sorozatát, az Euroligát szervező ULEB viszonyát erős túlzás lett volna rózsásnak nevezni, utóbbi fütyült az előbbi versenyprogramjára, emiatt persze az Euroliga programja állandóan ütközött a válogatottak selejtezőivel. A képlet pedig egyszerű: a játékosokat a klubok fizetik, a bevételük garanciája a sztárok jelenléte a legfontosabb mérkőzéseken, ezért nem engedték el őket a válogatottakba.

Emiatt aztán teljesen eltorzultak az erőviszonyok. A sportág európai nagyhatalmai lettek kénytelenek a B vagy a C válogatottjukat kiállítani a selejtezőkre, aminek folytán olykor ki sem jutottak az esedékes következő nagy tornára. Néhány éve előfordult, hogy a sehol sem jegyzett románok Horvátországban nyerni tudtak télen, majd júniusban, amikor már véget ért az Euroliga és az NBA idénye, hazai pályán csaknem száz pont különbséggel kaptak ki. Mindenki tudta és érezte, hogy ez a sportág egészének a komolyságát ássa alá, ezért a két fél, dicséretes módon, tavaly ősszel kibékült és egyezségre jutott: az ULEB mostantól nem szervez fordulókat a világ- és Eb-selejtezők idejére.

Ezért is üdvözülhettük örömmel, hogy Hanga Ádám, napjaink legeredményesebb, Európa-szerte megsüvegelt magyar kosárlabdázója nemcsak az Eb-k idején, hanem már a selejtezők során is a szövetségi kapitány rendelkezésére állhat.

De azért nem árt vigyázni sem a nagy örömködéssel! A most kiiktatott viszálynak a magyar válogatott ugyanis az egyik haszonélvezője volt, azért is tudott legyőzni, rosszabb esetben megszorongatni olyan csapatokat, mint a horvát, a litván vagy szlovén, mert míg tőlünk csak egy sztár hiányzott, tőlük akár tíz is kénytelen volt távol maradni a válogatottól a klubkötelezettségek miatt. Semmi félreértés: a magyar játékosok minden esetben derekasan megdolgoztak a sikerért, például volt, hogy közel állt a bravúrhoz az NBA-sztárjait is bevető Litvánia ellen, de hosszú távon jól jött, hogy nekünk csak egy hiányzó miatt kellett keseregnünk.

Persze ettől még jó, hogy Hanga Ádám ott lehet a válogatottban, még akkor is, ha Izlandon éppen neki sem jött ki a lépés csütörtök este. A gond az, hogy ő már 33 éves, és ha visszavonul, jelenleg nem látni senkit sem, aki az utódja, azaz Euroliga-szintű játékos lehetne. Keseregni igazán emiatt érdemes.