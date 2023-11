Amikor a fiammal először szereltük fel a szizáltáblát a kisszobánk ajtajának a fonákjára, egyértelműen Phil Taylor angol profi darts­játékos motivált bennünket. A sportközvetítésekből már ismertük. Tudtuk, hányszoros világbajnok, és azt is, hogy ezzel már akkoriban sportágának legsikeresebb játékosa volt. Ismertük még a becenevét is – „The Power” (Az erő) –, és ezzel az elméleti tudással felvértezve láttunk neki az apró lándzsák hajigálásának… Igen ám, de más az elmélet, és más a gyakorlat. Ezt a fiam édesanyja, a feleségem is hamar észrevette. De igazából akkor tudatosulhatott benne, hogy nem mindig találjuk el a táblát, amikor a csukott ajtó olykor olyan hangot adott ki, mintha dörömbölnének rajta. Az asszony némi habozás után benyitott, és ezzel – nyíltan bevallhatom – dartsos karrierünk nagyjából véget is ért. Persze ez nem tántoríthatott el minket attól, hogy karácsony táján a tévé képernyőjére tapadva figyelemmel kísérjük a sportág világbajnokságát. Mert akkoriban legfeljebb a vébéket közvetítették… Ennek dacára az évek során igazi Taylor-fanok lettünk. Ezért aztán mi is szomorúan vettük tudomásul, hogy The Power a 2018-as, elvesztett világbajnoki döntővel búcsúzik a darts világától. Honfitársa, Rob Cross győzte le.

A szakértők és fiammal mi is rögtön azon kezdtünk el lamentálni, ki veheti majd át Taylor helyét. A legtöbbünk a holland parafenoménre, Michael van Gerwenre tippelt. Úgy is tűnt, hogy a fiatal holland mindent visz. Ám aztán egyre több lett a trónkövetelő. Nem véletlen, hogy a Taylor-érát követően – azaz az elmúlt hat évben – a PDC (Professional Darts Corporation) világbajnoki fináléjában öt különböző győztest ünnepelhettünk. Crossal kezdődött, aztán jött Van Gerwen, a skót Wright (ő kétszer is, 2020-ban és ’22-ben), közben győzött a walesi Gerwyn Price, és legutóbb az angol Smith. Ez leginkább azt bizonyítja, hogy

az erőviszonyok igencsak kiegyenlítődtek, illetve a soha nem látott népszerűségnek örvendő sportág ontja a tehetségeket.

Az egyik ilyen az angol Luke Humphries, aki a napokban megnyerte a Grand Slam of Dartsot, 16–8-ra verve Crosst. Előtte a World Grand Prix-n diadalmaskodott Price ellen 5–2-re, illetve a World Match Playen és a World Series Finalsen az elődöntőig jutott.

A karácsonyi világbajnokság előtti utolsó rangos viadal ma kezdődik, ez a Players Championship Final. Csak úgy megjegyezném, hogy Humphries pénteken, éjjel tizenegy óra után lép a szizáltábla elé…