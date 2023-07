Nem mondhatni, hogy a magyar női kosárlabda az őt megillető helyen lenne. A népszerűsége, a rá irányuló figyelem mértéke, a játékosok ismertsége országos szinten egyáltalán nem tükrözik azt a pozíciót, amelyet az eredményei alapján megérdemelne. Fontos kitétel, hogy országos szinten, hiszen helyben komoly tisztelet övezi a női kosarasokat is, Szekszárdon Studer Ágnest, Sopronban Fegyverneky Zsófiát, Diósgyőrött Kányási Veronikát, Kiss Virágot Pécsett – hogy csak néhány nevet említsünk – sokan megsüvegelik az utcán, ám ha elhagyják a város vagy a megye határait, a többség fel sem ismeri őket.

Tény, a klub kosárlabda a férfiaknál és a nőknél is a lokálpatriotizmusra építi a saját népszerűségét, nem véletlen, hogy a csaknem kétmilliós lakosú főváros nem játszik komoly szerepet benne – az okokat most hagyjuk, ez egy másik érdekes történet. A hölgyeknél olyan évben, amikor nincs Európa-bajnokság, a válogatott legfeljebb négy selejtezőt játszik, barátságos meccsekre nincs idő a sűrű klubprogram miatt, és ennyi megjelenéssel lehetetlen befurakodni az emberek agyába, tényezővé válni a folyamatosan rohanó sporté­letben.

Pedig a magyar női kosárlabda igenis tényező Európában.

A legrangosabb kupában, az Euroligában csak Franciaországot és Magyarországot képviselte a legutóbbi kiírásban három csapat, és a Sopron, a Szekszárd és a Diósgyőr sem tartozott a futottak még kategóriájába. Sőt, a Sopron tavaly meg is nyerte az elit sorozatát, ám jellemző módon ezzel sem tudott az év csapata lenni, holott 2022-ben egyetlen más magyar együttes sem ért el ekkora diadalt. A válogatott pedig éppen a legutóbbi hétvégén bizonyította az erejét az Európa-bajnokságon elért negyedik hellyel, és ez a siker talán hoz némi áttörést a szakág számára.

Az, hogy Székely Norbert válogatottja az utolsó napon is versenyben állt az éremért, felkeltette maga iránt az érdeklődést, de ennél is jelentősebb az a tény, hogy ezzel a szerepléssel kivívta az olimpiai selejtező lehetőségét. Ez majd februárban lesz, és ha az éremszerzést most meghiúsító hibákat sikerül kijavítani, akkor ennek a csapatnak komoly esélye nyílik ott lenni Párizsban az ötkarikás játékokon. Márpedig, ahogy mondani szokták, az olimpia, az más kávéház. Arra az egész ország figyel, aki ott jól szerepel, annak a népszerűsége az égbe szökik, és szinte csak rajta múlik, hogy mennyire tartósan. Ez az Európa-bajnoki negyedik hely ugródeszka lehet a magyar női kosárlabda számára, hogy az őt megillető helyre kerüljön.

Megérdemelné.