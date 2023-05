A tegnap talán legjobb sporthíre az Egyesült Államokból érkezett: Juhász Dorka bekerült a Minnesota Lynx szűkített, a bajnokságra benevezett tizenkettes keretébe. A 23 éves center mindössze az ötödik magyar kosaras, aki lehetőséget kap az észak-amerikai női profi ligában, a WNBA-ben Iványi Dalma, Nagy Andrea, Újhelyi Petra és Határ Bernadett után, és önmagában már ez is jelzi, tényleg igen jelentős ez a történet a magyar sport, azon belül a kosárlabda életében.

Az más kérdés, hogy máshonnan közelítve ez a hír nem feltétlenül ad okot az örömre. A magyar válogatott május eleje óta javában készül a június 15-én kezdődő Európa-bajnokságra, és a keretben ott olvashatjuk Juhász Dorka nevét is. Mivel a másik center, a klasszissá érett, ám tavaly áprilisban súlyosan megsérült Határ Bernadett nincsen százszázalékos állapotban, egy hónapja újabb műtéten esett át, és még kérdéses a játéka a kontinenstornán, Székely Norbert szövetségi kapitánynak nagy szüksége lenne Juhász Dorkára, ám ez minden bizonnyal így, feltételes módban marad.

Befutott sztárként megtehetné, hogy két hétre visszautazik a válogatotthoz, ám újoncként ezt aligha engedheti meg magának.

A WNBA, a tagság a Minnesota szűkített keretében nem csupán egy lépés a karrierjében, hanem hatalmas ugrás, amely meghatározza az egész pályafutását, és meg lehet érteni, most mindent ennek rendel alá. Igaz, még nem jelentette ki, hogy nem vesz részt az Európa-bajnokságon, azaz ez még nem nevezhető hivatalos ténynek, ám nagyon is valószínűsíthető, hogy ez így lesz.

Könnyű lenne most pálcát törni a fiatal kosaras felett, mert a nemzeti érdeket háttérbe szorítják az egyéni ambíciói, mondhatnánk, a válogatottnál nincsen fontosabb, ugyanakkor ez most nagyon igazságtalan lenne. Persze, a válogatott valóban roppant fontos, ám hosszú távon az szolgálja az érdekeit, ha minél színvonalasabb bajnokságokban edződő játékosok alkotják, és a WNBA-re ez tökéletesen illik, okkal tartják a világ legerősebb ligájának. Minden egyes posztra több százan ácsingóznak, és ha Juhász Dorka meg akarja itt vetni a lábát, akkor most kizárólag erre a lehetőségre kell összpontosítania. És ha sztárrá válik, akkor már diktálhatja a feltételeket, ehhez viszont szüksége lesz néhány jó idényre.

Egy kapcsolat akkor harmonikus, ha mindkét fél jól érzi magát benne. Esetünkben az egyéni és a nemzeti érdek most éppen nem esik egybe, de ez csupán pillanatnyi állapot, és az utóbbinak is hasznára válik, ha a játékos ma saját magára figyel elsősorban.