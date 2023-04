Amikor a haverok a legnagyobb szabódásom ellenére addig győzködtek, míg rá nem álltam, hogy elmegyek velük biliárdozni, magamban igencsak kuncogtam. Ennek az volt az oka, hogy az ominózus invitálás előtt soha nem fogtam még dákót a kezembe. Annyit ugyan tudtam, hogy azzal a „bottal” kell terelgetni a golyókat. Béla barátom elmondta, hogy ez a játék, amit „rám erőltettek”, a karambol biliárd. Majd a szabályokat is elmagyarázta, aztán egy dákót meg egy kék krétát nyomott a kezembe. Eközben a zöld posztóval borított asztalon egy sárga, egy piros és egy fehér golyó ácsorgott lökésre készen. Cimboráim nagyjából a második gurításom után rájöttek, talán mégsem kellett volna annyira erősködniük, hogy tartsak velük a helyi sportszékház játéktermébe. Egyéniben esélyem sem volt egyikük ellen sem, párosban meg senki nem akart velem duót alkotni.

Nyár végén egy másik városba kerültem tanulmányaim folytatása miatt. Az iskola klubjában volt egy rexasztal. Ha tehettem, minden időmet itt töltöttem, csiszolva a technikámat és a golyóérzékemet. Ennek az lett az eredménye, hogy amikor ismét hazajöttem, már én szóltam a barátaimnak, menjünk el biliárdozni. Azt azért nem mondhatnám, hogy most már mindenkit kivégeztem a zöld posztón, de a srácok egy-egy jó ütésem után elismerően csettintettek. Persze a házibajnokságot azért nem én nyertem.

Most egy merész átkötéssel rá is térnék az április derekától május elsejéig tartó sznúker-világbajnokságra, mely a mi, egykori házi versenyünknél összehasonlíthatatlanul rangosabb sport­esemény… Bár mi tagadás, az is hozott bőven izgalmakat, ahogy visszaemlékszem.

De azért a vb mégiscsak egészen más, mint az amatőrök rivalizálása…

Bevallom, jómagam azért szorítottam a sorozat kezdetétől, hogy a hétszeres bajnok, angol címvédő Ronnie O’Sullivan nyerje meg a nyolcadik vb-címét is, és akkor nem kell osztoznia a rekordbajnoki tituluson a skót Stephen Hendryvel. Nos, ez legnagyobb bánatomra már nem jön össze. Ronnie ugyanis a negyeddöntőben tíz-hatos vezetésről hét frame-­et bukott el zsinórban a belga Luca Brecel ellen, és kiesett.

Az indulásnál nyolc egykori világbajnok is szerepelt a főtáblán, ezért maradhatott az elődöntőre is belőlük. És még azért is, mert a két négyszeres vb-első, a skót John Higgins és az angol Mark Selby egymással került szembe. A finálét vasárnap és hétfőn vívják a sznúker-­világbajnokságok ikonikus helyszínén, a sportág szentélyében, a sheffieldi Crucible színházban.