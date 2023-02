„Világszinten is óriási tehetség, korosztályában a középpályásposzton a húsz legnagyobb ígéret egyike.” Ilyet nem akárkiről mondanak, és amikor Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője január végén ezt nyilatkozta, adódott a kérdés, hogy ha ekkora gyémánt van a kezében, miért nem mutatja meg. Sokat olvashattunk arról, hogy például a Dinamo Zagreb a tizenhat-tizenhét éves kivételes tehetségeit beveti már a felnőttbajnokságban is, tanuljanak úszni mély vízben, ismerje meg őket a világ, és hamarosan le is csapnak rájuk nagy nyugati klubok.

Hétköznapi talentumoknak más az útjuk, őket ebben a korban kölcsönadják másod- vagy harmadosztályú kluboknak, hadd pallé­rozódjanak ott, aztán vagy visszatérnek készen állva az élvonalra, vagy nem, ám ha valaki tizenhat évesen a korosztályában az egész világot tekintve a húsz legnagyobb ígéret közé tartozik, akkor másfajta törődést igényel. Kellő óvatossággal, ám mégis bátrabban kell felépíteni, ezért Kern Martinnak – mert róla van szó –, ha adagolva is, de meg kellene kapnia a lehetőséget, amennyiben valóban ekkora ígéretnek számít. A felcsútiakat rengetegszer érte kritika, gyakran teljes joggal, hogy a nevében az akadémia szót használva alig küld a pályára magyar futballistákat, elsősorban légiósokra épít, ezért félő volt, hogy a fiatalembert jó ideig nem látjuk az élvonalban.

Több klub büszkélkedik akadémiával, minden érintett sikertörténetként beszélve róla veri a mellét, de az eredményességet csak úgy lehet lemérni, hogy ezek a műhelyek mennyi játékost „termelnek” az élvonalnak és esetleg a válogatottnak.

Például a kiesés ellen harcoló Bp. Honvéd mögött is működik akadémia, Kecskeméten mégis mindössze két magyar szerepelt a kezdőcsapatban, abból egyik sem a kispestiek saját nevelése.

Hornyák Zsolt vasárnap megelőzte a bírálatokat. Igaz, a Puskás Akadémia kezdőjébe hét légióst tett, ám a három tapasztalt magyar mellett negyedikként ott találhattuk Kern Martint is, aki aztán a rendelkezésére álló egy óra alatt kiválóan mutatkozott be. Látszott, még erősödnie kell, a testalkata érthetően kissé kamaszos, de vagány futballista kitűnő bal lábbal. Jó volt látni tizenhat éves magyart a pályán, jó kezekben nyilván messzire juthat, reméljük, nem válik belőle sokezredik beváltatlan ígéret. A felcsúti edző azonban nem állt meg itt, a 60. percben becserélt egy tizen­nyolc éves játékost is, aki ezt stílusosan hálálta meg: Gruber Zsombor szerezte a csapat győztes gólját.

A bátorság tényleg kifizetődhet.