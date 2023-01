Hétfőn az Operaházban az Év sportolója-gálán kiderül, hogy a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) szavazása alapján ki lett a 2022-es esztendő legjobb hazai sportolója. Azt már tudjuk, hogy a férfiaknál ki nem, pedig az illető, Kopasz Bálint kajak-kenuban a világ- és az Európa-bajnokságon is megnyerte a királyszámot, a K–1 1000 métert, s az ugyancsak olimpiai szám K–2 500-on is megcsinálta a vb-arany, Eb-arany duplát Nádas Bencével.

Kopasz nagy pechje, hogy 2022-ben négy kiemelkedő magyar produkció volt.

Liu Shaoang a pekingi téli olimpián rövid pályás gyorskorcsolyában egy aranyat és két bronzot nyert, a montreali vb-n pedig négy aranyat. A pekingi aranya 500 méteren a téli olimpiák első magyar egyéni győzelme. Milák Kristóf a budapesti vizes vb-n két aranyat (200 méter pillangón világcsúccsal), a római Eb-n három aranyat és két ezüstöt gyűjtött be. Szilágyi Áron a kairói vívó vb-n egy aranyat és egy ezüstöt, az antalyai Eb-n egy aranyat nyert. Háromszoros egyéni olimpiai bajnokunk először lett egyéni világbajnok.

Liu Shaoangot (és bátyját, Liu Shaolin Sándort) idén már kínai színekben látjuk viszont, s nagy kérdés, hogy emiatt mennyire „büntették” meg a hazai sportújságírók. Nos, azt már látjuk, annyira nem, hogy a legjobb háromból kihagyták volna. Amikor az ide bekerültek neveit alfabetikus sorrendben ismertették, Liu Shaoangé hangzott el elsőként. És abban a pillanatban kiderült, hogy Kopasz „veszített”. Ám olimpiai bajnok kajakosunk a legutóbbi szavazáson még rosszabbul járt. Tokióban öt férfi versenyzőnk nyert aranyat, az Év sportolója-voksolás pedig Szi­lágyi, Milák, Lőrincz Tamás (birkózás) sorrendet hozott az élen. A negyedik helyen az olimpiai ezüstérmes vitorlázó Berecz Zsombor, az ötödiken a kerékpáros Valter Attila (három szakasz rózsaszín trikóban a Girón) következett. Kopasznak csak a hatodik hely jutott, de éppen megelőzte másik olimpiai bajnok kajakosunkat, Tótka Sándort.

A mostani szavazáson amúgy az Év csapata egyéni sportágakban jelöltjei között a Kopasz, Nádas duó bejutott a legjobb háromba, de a világbajnok női kardcsapat és az Eb-aranyérmes, vb-2. férfikardcsapat komoly riválisa.

Azt még nem említettük, hogy a Nemzetközi Sportújságíró-szövetség szavazásán, amelyet Lionel Messi nyert meg, két magyar is bejutott a legjobb tízbe: Milák az ötödik, Kopasz a nyolcadik lett. Gondolnánk, ez jót tesz Kopasz Bálint lelkének. De akár jobban is sajoghat tőle.