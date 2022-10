Mi tagadás, igencsak meglepődtünk júliusban, amikor kiderült, hogy Ádám Martin az Ulszan Hyundai labdarúgócsapatához igazolt. Ám az NB I-ben 32 meccsen 31 találatával gólkirályi címet szerzett paksi támadó korábban nem tagadta, hogy szeretné kipróbálni magát külföldön, és a nyáron akadtak ugyan érdeklődők, de konkrét ajánlatot csak a dél-koreai együttestől kapott, így belevágott a kalandba. Miért is ne tette volna! Lássuk be, 27 évesen a magyar bajnokságból, Paksról nem könnyű külföldre igazolni, 28 vagy 29 évesen még nehezebb, így aztán mikor, ha nem most?

A gólkirályi cím önmagában is kiváló ajánlólevél, a 31 gól pedig mindenhol „nagy szám”. Nálunk ilyen magasságban az NB I-ben legutóbb a 80-as évek elején jártak: 1981-ben Nyilasi Tibor 30-szor volt eredményes, előtte 1980-ban Fazekas László 36-szor.

Ádám Martin a családjával, feleségével és gyermekével útra kelt, és nem egy kutyaütő csapathoz ment Indonéziába vagy a Maldív-szigetekre. Az Ulszan Hyundai két éve ázsiai Bajnokok Ligáját nyert, és a magyar légiósa megérkezésekor vezette a miénknél semmiképpen sem gyengébb dél-koreai bajnokságot. Ulszan egymilliós nagyváros a Japán-tenger partján, és a koreaiak meglátták a píárlehetőséget is a 191 centis magyar óriásban. Jó érzékkel rögtön kivitték a Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. a világ legnagyobb hajóépítő vállalata helyi gigantikus gyárába, és beöltöztették hajógyári munkásnak, a szürreális fotók pedig elárasztották a közösségi médiát.

Ahhoz persze, hogy Ádám Martin, a magyar Viking – itthon ez a beceneve, és ezt már tudják Koreában is – sztár legyen, mindez nem elég, ahhoz több, gólok kellenek. Hát aztán honfitársunk is beletette a maga részét a projektbe: az eddigi tizenegy fellépésén nyolcszor vette be az ellenfelek kapuját. Amikor másodszor kapott helyet a kezdőben, az Ulszan idegenben az ő két góljával fordított, aztán a folytatás is jól alakult, a múlt hét végén pedig megint duplázott.

A K League rájátszásában a csapata az ő két góljával nyerte meg 2–1-re a Csonbuk Motors elleni rangadót, és ezzel gyakorlatilag már bajnoknak tekinthető, hiszen az utolsó három fordulót nyolcpontos előnnyel várja.

S micsoda végjáték volt a meccsen: Ádám a 97. percben egyenlített tizenegyesből, a győztes gólt pedig egy szöglet után, a 100. percben fejelte be. Ezek után van, aki Dél-Koreában még nem tudja, hogy ki is az az Ádám Martin és honnan érkezett?! Ő ott a magyar országimázs.