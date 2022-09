A litván Aleksandr Sorokin 319,614 kilométerre javította a világcsúcsot 24 órás futásban. Az előző csúcstartó aligha szomorkodott emiatt, ugyanis a saját rekordját döntötte meg. Veronában, az Európa-bajnokságon szerzett aranyérmet a negyven­éves Sorokin a múlt hét végén. Átlagosan négy és fél perces tempót kellett diktálnia magának egy napon keresztül ahhoz, hogy megtehesse ezt a 319 kilométert. No meg azt a 614 métert. Másfél kilométeresnél kicsit hosszabb pályán kellett körözniük a versenyzőknek, Sorokin 209 kört tett meg. Tizenkettővel többet, mint a második helyezett.

Semmi értelme nem lenne annak, ha most azt boncolgatnánk, hogy egy átlagember mekkora távolságot tudna megtenni, ha nekiveselkedne egy egész napos menetnek. Átlagember köztudottan nem létezik, és egyébként is nagyon érzékenyen reagál rá, ha meg kell mozdulnia sportolás céljából. Annyit azonban bízvást megállapíthatunk, nehéz még elképzelni is, hogy 320 kilométert tegyen meg valaki egy nap alatt a saját erejéből.

Egymás után hét és fél maraton lefutása 24 óra alatt, ez értelmezhetetlen még az edzett futóknak is.

Aleksandr Sorokin veronai tempójában a maratoni távot 3 óra 10 perc alatt lehet teljesíteni. A nem élsportoló futók java része felriadna, ha azt álmodná, hogy ilyen időt futott a 42 kilométeres távon, annyira valószerűtlennek tűnhet egy hobbifutónak ez a sebesség.

Többségünk természetesen még álmában sem fut órákat. Állóképességünket leginkább ülőképességünkben tudjuk megcsillantani. A Magyar Távirati Iroda közreadott egy európai uniós felmérést, ami szerint a magyarok 4 százaléka végez rendszeresen sporttevékenységet, 22 százalékuk törekszik sportolásra, 15 százalékuk ritkán, 59 százalékuk pedig sohasem sportol. A magyar férfiak 71, a magyar nők 76 százaléka tehát gyakorlatilag sosem végez sporttevékenységet. Ha nem olimpiai sportágakra értelmezzük ezeket a számokat, máris érthető, hogy miért vagyunk a világon a legjobbak közt zihálásban a második emeletre fellépcsőzők között. Ötven méter busz után futásban simán nyernénk a pulzus­számversenyeket. Az átlag magyar büszke lehet magára, ha egy óra alatt meg tud tenni öt kilométert. További órák végiggyaloglása alighanem túlzott elvárás volna. És egyébként is, minek annyit mászkálni?! Nincs az a józan gondolkodású ember, aki át ne látna az ilyen Sorokin-félék szitáján. Nyilvánvaló, hogy kényelmi szempontok vezetik a 24 órás futások résztvevőit: egyszerűen nem lehet elkésni a versenyről.