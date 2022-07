Nagyon keménynek, hogy ne mondjam, tökösnek hangzottak a szavak, sokan talán a legszívesebben meg is tapsolták volna, de bevallom, én nemigen tudtam hova tenni őket. Nem szeretnék homályosítani: egy hete Botka Endre képviselte a Slovan Bratislava elleni BL-selejtezőt megelőző hivatalos sajtótájékoztatón a Ferencváros játékosait, és magától hozta fel a harminc évvel ezelőtt történteket. Manapság sokat hallani-olvasni róluk, ezért talán most elég csak annyit megemlíteni, hogy miközben a pályán a szlovák bajnok simán elverte 4-1-re a Fradit, a lelátókon fekete ruhás pozsonyi kommandósok a magyar szurkolókat püfölték válogatás nélkül igen visszataszító módon.

Botka Endre motivációként emlegette ezt a tragikus eseményt, amiért bosszút kell állni. Nyilván a pályára gondolt, nem pedig arra, hogy most magyar kommandósoknak kellene elagyabugyálni a szlovák szurkolókat a Groupama Arénában, és ezzel nincs is baj. Ám, amikor valaki az eszébe juttatta, hogy ő 1992-ben mínusz kétéves volt, azóta a világ és benne a politika is alapvetően megváltozott, vagány mosollyal vágta rá: „Magyar ember nem felejt!”

Önmagában ezzel sincs gond, ne felejtsen, ám a kon­textus ismeretében szerintem még ennyire sem kellene egy futballistának szítania a tüzet. Sőt, éppen ellenkezőleg,

ilyen helyzetben mindenkinek sokkal inkább nyugalomra kellene intenie mindenkit, mondván, ami történt, az a történelem része, és a most következő meccsnek a jelenről és a futballról kell szólnia, bebizonyítva az azóta felnőtt generációk nagyobb bölcsességét.

Nem állítom, hogy az ilyen kijelentések bárkit is rendbontásra bujtanának fel, de nem is tartanak vissza. Érkeznek hírek róla, hogy a mai, pozsonyi visszavágóra többen is provokációval készülnek, azaz keresik a balhét a bosszúra hivatkozva. Nem mintha sok értelme lenne, hiszen kin akarnak ennyi idő, három évtized után elégtételt venni: talán a kommandósok már felnőtté vált gyerekein? Ez ostobaság, csupán ürügy a bajkeverésre, és valamennyien nagyon remélhetjük, hogy ez a hír kacsa, divatosabb szóval élve fake news.

Ám jobb félni, mint megijedni, mert van miért aggódni. Elég egy tucatnyi rendbontó a botrányhoz, és a Ferencváros szurkolóinak a híre sajnos még mindig nem makulátlan Európában, dacára az utóbbi évek sokkal jobb bizonyítványának. Ha ne adja az ég, de „sikerül” felborítani a rendet, a büntetés nagyon kemény, akár a klubot megrendítő is lehet, azaz nem árt vigyázni: a Ferencváros a Bajnokok Ligájánál is többet veszíthet Pozsonyban.