Pénteken nekilódul a Tour de France mezőnye, hogy három hét múlva, bő 3300 kilométer megtétele után Párizsban érjen célba. Az idei francia kerékpáros körverseny Koppenhágából rajtol el, és három dániai szakaszt követően költözik Franciaországba. A Tour idén egyébként Svájcba és Belgiumba is ellátogat egy rövid időre. Szinte bizonyosra vehető, hogy nem az említett országok versenyzői közül kerül majd ki a győztes, hiszen a szlovén Tadej Pogacar és honfitársa, Primoz Roglic számít a legesélyesebbnek. A francia körversenyt immár 109. alkalommal rendezik meg. A terepviszonyok változatosságát a szervezők olyan, kockaköves szakasszal is fokozták, amilyet a nagy klasszikusnak számító Párizs–Roubaix versenyről ismerhetnek a bringások. A lelküket is kirázza majd a zötykölődés, az bizonyos.

Az aszfaltozott utak viszonylagos kényelmét általában azért kénytelen hátrahagyni a mezőny, mert a szervezők azon igyekeznek, hogy felelevenítsék a rég múltat. Tartalék gumit azért mégsem akasztanak a versenyzők nyakába, akiknek nem kell lemondaniuk arról a komfortról sem, amit a csapatuk háttéremberei nyújtanak. A folyamatos étel- és italutánpótlás, a gyors kerékcsere éppúgy a modern kori bringaversenyek sajátja, mint a kerekesek regenerációját szolgáló masszázs vagy éppen a dietetikusok által összeállított étrend.

A Tour de France alapítójának meggyőződése volt, hogy az volna az igazi verseny, ha csak egyetlen ember érne célba.

Henry Desgrange ezt az álmát nem láthatta megvalósulni, de azért így is sok kínlódásra kárhoztatta mindazokat, akik 1903-tól napjainkig bármikor is részesei lehettek a versenynek. Manapság már nem kell út menti műhelyt keresniük a bringásoknak, ha meghibásodik a kerékpárjuk, ahogyan az is elképzelhetetlen, hogy a mezőny megálljon lubickolni egy kicsit egy tónál. Arra sem sok esély van korunkban, hogy egyes kerékpárosok vonattal tegyék meg a versenytáv egy részét. A tisztességes versenyzésbe vetett hitünk megőrzését nem nehezíti ilyesmi. Volt időszak, amikor már nem a menetrenden alapult kerékpárosok teljesítményének fokozása, de mára talán a gyógyszervegyészeti ismeretek sem befolyásolják számottevően a versenyeredményeket.

A Tour-alapító valószínűleg soha nem gondolta volna, hogy Szlovéniából vagy Kolumbiából kerül majd ki győztes. A korunkra jellemző, 40 kilométer/órás átlagsebességről is csak vonatozással együtt álmodhatott Henry Desgrange – tekintve, hogy kezdetben 25-27 kilométer/órás átlagokat produkáltak a győztesek.