És itt már muszáj megállni. Napjaink médiájában bevett gyakorlat, hogy témahiányban szenvedő szerkesztők ontják a hasonló átigazolási híreket, a nagy számok törvénye alapján egy-kettő be is jön, és harsányan verik a mellüket, lám, mi megmondtuk, a rengeteg mellélövésről pedig hallgatnak. Most sem tudni, mi igaz ebből a Szalai-féle hírcunamiból, a legkésőbb a tél végéig kiderül. Addig kár felülni a hatásvadász bejelentéseknek, akadnak fontosabb dolgok is az életben.