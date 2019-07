Még március végén az Európai Kajak-Kenu Szövetség (ECA) újraválasztott elnöke, Albert Woods bejelentette, hogy a minszki 2. Európai Játékok egyben Európa-bajnokságnak is minősül. Néhány nappal a fehéroroszországi dzsembori előtt viszont már arról szóltak a hírek, hogy az itteni versenyek bizony mégsem jelentik az Eb-t, egyszersmind kajak-kenuban 2019-ben nem rendeznek kontinensbajnokságot. S már csak az utolsó versenynap délutáni programja volt hátra, amikor olvashattuk az ECA és az Európai Olimpiai Bizottság (EOC) állásfoglalását, miszerint az idei Európai Játékok egyben Európa-bajnokságnak is számít gyorsasági kajak-kenuban. A Kárász Anna, Kozák Danuta, Csipes Tamara, Medveczky Erika összeállítású győztes kajak négyesünk, valamint a Balla Virág, Devecseriné Takács Kincső kenu kettesünk néhány órával azelőtt nem tudta, hogy Európa-bajnok (is) lett…

A történet a vicc kategóriája, egyszerre állít ki lesújtó bizonyítványt az Európai Kajak-Kenu Szövetségről és az Európai Olimpiai Bizottságról, és erősíti azokat a véleményeket, hogy ez a legtöbbeknek megfoghatatlan Európai Játékok egy komolytalan valami.

Pedig, ha szétnézünk a nagyvilágban, ennek nem kellene így lennie. Ázsiai Játékokat és a Pánamerikai Játékokat egyaránt 1951, Afrikai Játékokat 1965 óta rendeznek, és arrafelé az ezeken a „kis olimpiákon” szerzett érmeket többre tartják, mint az egyes sportágak kontinensbajnokságain kiosztottakat. Történelmileg úgy alakult, hogy Európában az Európa-bajnokságoknak lett nagy becsületük, Európai Játékokat pedig négy éve, Bakuban rendeztek először.

De hogy hirtelen a nyakunkba szakadtak a multi­sportrendezvények, tavaly az Európai Játékoktól függetlenül először összehozták, hogy hét sportágban egy időben és két helyszínen rendezzenek Európa-bajnokságokat: augusztusban hat sportágban – közte úszásban és tornában – Glasgow-ban, atlétikában Berlinben zajlott az Eb. A kiindulási pont ugyanaz: a sportágak versenyei együttesen nagyobb figyelmet kapnak a szponzorok és a szurkolók részéről is. A visszajelzések alapján ez így is van, a finom­hangolás terén azonban még akad tennivaló.

Cselgáncsban mindenesetre flottul megoldották, hogy az Európai Játékok egyben az idei Eb is legyen,

a 81 kg-ban harmadikként záró Ungvári Attila is két bronzéremmel feszített a nyakában, mert az Európai Judo Szövetség gondoskodott Eb-medálokról. Bízzunk benne, hogy már a kajakosok és a kenusok minszki Eb-érmeit is verik valahol.