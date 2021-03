Szombaton Dárdai Pál edzői pályafutásának nagyon fontos meccse jön, a tabellán 15. Hertha a két hellyel előtte álló, de nyolc ponttal többel rendelkező Augsburgot fogadja. A berliniek csak jobb gólkülönbségükkel előzik meg a Bielefeldet, a Mainz pedig egy ponttal van lemaradva tőlük.

Dárdai január végén vette át a megrogyott Hertha irányítását, és csapatával az azóta játszott öt bajnokin a megszerezhető tizenöt pontból egyetlenegyet sikerült begyűjtenie. Ez bizony katasztrofális mérleg, de ha megnézzük, kikkel játszottak, az igencsak árnyalja a képet. Otthon 1–0-ra kikaptak a Bayern Münchentől (a tabellán jelenleg az 1.), 3–0-ra az RB Leipzigtől (2.), idegenben 3–1-re az Eintracht Frankfurttól (4.), legutóbb pedig 2–0-ra a Wolfsburgtól (3.), az 1–1-es döntetlen a Stuttgarthoz (10.) látogatva jött össze. Vagyis az öt meccsükből négyet a tabella első négy helyezettjével játszottak, Dárdainak a rossz­akarói sem állíthattak volna össze nehezebb sorsolást.

Ezzel persze ő is tisztában volt, amikor a Hertha utánpótlásvonalán végzett munkájából visszatért a nagycsapat kispadjára, hogy aláírja másfél évre szóló szerződését. Ám a Kicker szerint abban az áll, hogy az együttesnek a bajnokságban a hátralevő 16 meccsén átlag 1,5 pontot, vagyis összesen 24-et kell szereznie, hogy jövőre is ő maradjon a kispadon. Nem egyszerű feladat, és Dárdai tulajdonképpen csak veszíthet. A Hertha kerete ugyanis a játékosok piaci értékét nézve a hetedik legerősebb a Bundesligában, így ha el is távolodik a kiesőzónától, a semleges szurkolók okkal mondhatják, hogy ez nem nagy szám.

Ha viszont a csapat kiesne, és bizony ez is benne van a pakliban, akkor Dárdai körül megszűnik az a varázs, ami egyelőre körüllengi. Játékosként tizennégy évet húzott le Berlinben, klublegenda, aki 2015 és 2019 között vezetőedzőként is közmegelégedésre dolgozott, nem bukott meg. Mi több, az érkezésekor akkor is éppen a kiesés ellen küzdő csapatot a következő évben az Európa-liga csoportkörébe vezette, ezt soha nem felejtik el a szurkolók. (S persze Magyarországon is megvan a varázsa, ő rakta le a 2016-os Eb-re kijutott válogatottunk alapjait, vele szereztünk pontot Bukarestben, és a finnek elleni győztes meccs után köszönt le, hogy a berlini feladataira fókuszálhasson.)

Szóval,

Dárdai most rengeteget kockáztat az otthonának választott Berlinben,

s azért, hogy ebbe belement, elismeréssel kell adóznunk. A Herthának pedig, nincs mese, a hét végén le kell győznie az Augsburgot.