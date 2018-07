Valahogy így zajlott a dunkerque-i kimenekítés is, amikor a második világháború elején az angolok a hadihajóktól a lélekvesztőkig minden vízi járművüket, jachtokat, bárkákat, halászhajókat bevetettek, hogy evakuálják a La Manche csatorna partján beszorított angol és francia haderőket. Hasonló feladatot vállal évek óta Volánbusz is azzal, hogy a Formula–1-es Magyar Nagydíjról hazaszállítsa azokat a tízezreket, akik élnek az ingyenes tömegközlekedési lehetőséggel.

Nos, amíg a futam után a mogyoródi Templom téren beszorulunk, mi is láthatjuk elsuhanni a kilencvenéves múltra visszatekintő közlekedési társaság járműparkjának teljes vertikumát.

Csatasorba állnak a forgalomból ideiglenesen kivont helyi és helyközi járatok, a legmodernebb Ikarusok és a leharcoltak, csuklósok is, kisbuszok is.

A mintegy háromnegyed órás utazás heringüzemmódban Budapestig pedig felér egy szociológiai tanulmánnyal a Formula–1-es közönségről. Mert itt ugyanúgy van negyvenes hölgy Angliából, aki Hamilton miatt utazott hozzánk – jó napja volt, hiszen a versenyt a Mercedes brit pilótája nyerte –; fess öregúr Németországból Mercedes-zászlóval – neki is jó napja volt –; és akadnak itt holland fiatalok – no nekik nem volt jó napjuk, hiszen a nagy kedvenc Verstappennek már az elején lerobbant az autója. Sebaj, legközelebb majd jobban megy neki.

És persze itt vannak a buszon hazai Formula–1-rajongók, ugyancsak minden korosztályból. A legérdekesebbek a húszon aluli lányok, akik nyugodt szívvel szakértők is lehetnének a televízióban, mert mindent tudnak a pilótákról és úgy általában az egész száguldó cirkuszról. Alonsónak már nem megy olyan jól, de azért még mindig nagy kedvenc, egy McLaren-sapkás lány büszkén mutatja a körülötte állóknak, hogy megint sikerült aláírást kapnia tőle, ezúttal egy spanyol zászlóra. Vandoorne (a McLaren másik pilótája – a szerk.) is alá akarta írni, de gyorsan kikaptam a kezéből, mert hát mit keresne egy belga aláírása a spanyol zászlón?” – mondja kuncogva. Szemüveges társa, bár egy ferraris sapka van rajta Vettel szignójával, a Red Bull-os Ricciardóról áradozik, arról mesél, hogy Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke élőben nem is néz ki 46 évesnek, és a Formula–1 új irányítója, Chase Carey is nagyon jó fej.

Azt még korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztertől halljuk, hogy az F1 elnökének is nagyon jó véleménye van rólunk. Ez sem mellékes.