Várható volt, hogy Lu­csánsz­ky Tamás évtizedek óta várt élvonalbeli munkája az MTK-nál véget ér. Ha egy edzőnek kilenc meccs jut és abból nyolcat elveszít, ezzel csapata ki is esik, akkor nincs min vitatkozni. Nem is beszélt félre a bajnokság befejezésekor, és akkor sem, amikor néhány nappal később megköszönték a munkáját. A klub a közleményében hangsúlyosan kitér arra, hogy nem csak Lucsánszky Tamás felelős a látványos kudarcért – az MTK a telet a dobogóra is esélyesként töltötte! –, ám egyelőre csak ő fizetett érte az állása elveszítésével, a klub vezetői közül még senki sem viselte a lehangoló szereplés következményét. Pedig akadt az évad során érthetetlen döntés, ilyennek látszott és látszik utólag is az előző edző, Feczkó Tamás menesztése a megtorpanást követően, de még csak két hét telt el a szezon vége óta, talán várható még itt néhány fordulat.

Az viszont

váratlan, hogy a jelek szerint Dajka Lászlónak is kitelt a becsülete,

hiszen az egykori kispesti válogatott csatár benntartotta az élvonal abszolút újoncát, a Kisvárdát, és hihettük volna, ez elég a mandátuma meghosszabbításához. Ám kiderült, a háttérben komoly feszültségek húzódhattak meg, amit persze akár sejteni is lehetett volna, hiszen az nem természetes, hogy a sportigazgató is ott üldögél a kispadon a meccsek alatt, normális helyen és esetben neki nem ott van a helye. Dajka a Nemzeti Sportnak azt nyilatkozta, vezetőedzőként biztosan nem folytatja, mert a tavasszal kialakult helyzet nem volt fenntartható. „Természetesen menet közben azért egyszer-kétszer le kellett nyelnem a békát, de a legfontosabb a nyugalom megőrzése volt” – fejtegette. Révész Attila sportigazgató pedig ezt mondta: „Ez valóban így volt, és az is igaz, ez a helyzet nem tartható fenn, szeretnék a továbbiakban a sportigazgatói feladataimra összpontosítani, ezt csak akkor látom garantáltnak, ha új vezetőedzőt hozunk a csapat mellé.”

Magyarán a bennmaradás nem a vezetőedző érdeme, sőt, az igazgató hathatós segítsége nélkül ez aligha sikerült volna, legalábbis ez derül ki az utóbbi szavaiból. Másként fogalmazva, Dajka nem alkalmas a posztra, de a nagy cél elérésének és a nyugalom megőrzésének érdekében eddig erről nem eshetett szó. Ennek pedig világos az üzenete: bárki érkezzen a kisvárdai kispadra – a hírek Miriuta Lászlóról szólnak –, önálló munkára, a hátának a biztonságára aligha számíthat, márpedig korrekt vezető nem alázza meg az egyik legfontosabb munkatársát. Persze csak normális helyen és esetben…