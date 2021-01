Jövő hétfőn rendezik meg az Év sportolója-gálát, a megszokott színhelyen, a Nemzeti Színházban, de most egy kisebb színpadon, és a koronavírus-járvány miatt nézőközönség sem lesz. Sokáig az sem volt biztos, hogy egyáltalán lesz gála, de a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöksége úgy döntött, hiába volt tavaly jóval kevesebb sportesemény, mégsem szakít a hagyományokkal.

A sportújságírók immár 63. alkalommal szavaztak – ezúttal 412-en – arról, hogy kik voltak a mögöttünk hagyott esztendő legjobbjai.

Egyes országokban, mint például Hollandiában vagy Svájcban, 2020-ban nem ítélték oda a díjat, de a legtöbb helyen hozzánk hasonlóan megtartották a szavazást. Így például Nagy-Britanniában Lewis Hamiltont, a németeknél Leon Draisaitlt (az NHL legjobb játékosának is megválasztott jégkorongozót, az Edmonton Oilers csapatából), a franciáknál és a németeknél két kerékpárost, Julian Alaphilippe-et és Primoz Roglicot, a horvátoknál Domagoj Duvnjak kézilabdázót koronáztak meg hazájában. A németeknél 960 sportújságíró voksolt, a briteknél pedig hagyományosan a BBC közönségszavazatai döntenek, s náluk együtt nézik a férfiak és a nők eredményeit, az „év sportszemélyiségét” díjazzák.

Mondhatnák, ahány ház, annyi szokás, és még ezek is változhatnak. Így például nálunk is, mert most a labdarúgókat nem külön kategóriában díjazzák, hanem az egyéni sportolók között. A hazai média képviselői egy ideje már csak egy meghatározott tízes lista tagjaira voksolhatnak, s most ott volt a kínálatban Szoboszlai Dominik és Gulácsi Péter is. Nos, azt már tudjuk, hogy mindketten bekerültek az első háromba, a teniszező Fucsovics Mártonnal együtt, és majd hétfőn kiderül, melyikük lett a befutó.

Az Év sportolója-szavazások idején visszatérő felvetés, hogy az almát nem lehet összehasonlítani a körtével, ráadásul 2020-ban a kényszerből megkurtított versenynaptár kevesebb esélyt kínált, hogy megtöltsük a „gyümölcsöstálat”. Azért a férfiaknál mégiscsak olimpiai számokban lett Európa-bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázásban – ráadásul Debrecenben – Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor, továbbá a sportlövő Péni István és a vitorlázó Berecz Zsombor; ám egyikük sincs ott az Év sportolója-szavazás dobogósai között.

Mindez világosan beárazta a hagyományos sikersportágainkat az állandóan képernyőn levő „profi” sport ellenében.

Ez természetesen sokaknak fájó, de ha szétnézünk a világban, semmiképpen sem meglepő.