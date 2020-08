Az bizonyos, hogy az idei Tour de France mezőnye nem kerekezik el sárgába borult napraforgómezők mellett.

A francia kerékpáros körverseny idén július helyett javarészt szeptemberben zajlik majd, így nem készülhetnek a jól ismert képek, amelyeken a versenyt vezető sárga trikós a virágzó napraforgótáblák előtt suhan.

Szombaton rajtol el a mezőny Nizzából, majd szeptember 20-án Párizsban ér célba.

Sok szempontból rendhagyónak ígérkezik az idei verseny, amely megnyitja a rövid időn belül megrendezésre váró háromhetesek sorát. Közeleg ugyanis az olasz körverseny, és a spanyol is. Ha a járványhelyzet engedi, szinte egymásba fognak érni. Az idei Tour de France egyik sajátossága lesz, hogy a fertőzésveszély miatt nem lesz tomboló tömeg a hegyi szakaszokon. Ez a kerékpárosok szempontjából egyébként jó is lehet, mert így talán nem rántanak a nézők a földre egyetlen bringást sem, mint tették ezt korábban Vincenzo Nibalival, akinek megrepedt az egyik csigolyája az esés következtében.

A Tourt megelőző versenyeken mutatott formát tekintve Primoz Roglicnak jó esélye van rá, hogy első szlovénként megnyerje a versenyt. Az elmúlt években töretlen fejlődést mutató Roglic imponáló magabiztossággal utasította maga mögé riválisait a nyári versenyek emelkedőin. Talán túl erősnek is tűnhetett a szlovén, tartani lehet attól, hogy túl korán került csúcsformába. A Jumbo-Visma csapat színeiben tekerő Roglic legfőbb segítője az a Tom Dumoulin lesz, aki maga is esélyesként indul a versenyen, ahol két éve másodikként ért célba.

A mezőnyben ott lesz az Ineos-csapat kapitányaként Egan Bernal, aki tavaly a korábbi győztes Geraint Thomas segítőjeként nyerte meg a Tourt. A kolumbiai Bernal hátsérüléssel küzd, de ennek ellenére is ő érdemelte ki a csapatvezetés bizalmát. Megkapta maga mellé a „Gőzmozdony” becenévre hallgató Richard Carapazt. Ő sem épp egy vizesnyolcas, hiszen tavaly megnyerte a Giro d’Italiát. Nem csoda, hogy lecsapott rá a legnagyobb költségvetésű kerékpárcsapat, az Ineos, amelyben a négyszeres Tour-győztes Chris Froome és az említett Geraint Thomas is teker. Utóbbi kettő most nem kap szerepet a francia körversenyen.

A kiemelkedő esélyesként kezelt Roglic és Bernal mellett Thibault Pinot-nak is kijöhet a lépés. A 30 éves francia tavaly is joggal dédelgethetett győzelmi álmokat, de betegség miatt feladni kényszerült a versenyt. Honfitársai benne látják a hazai győzelem lehetőségét. Ha ő győz, talán a barnán szomorkodó napraforgókat is sárgába öltöztetik a franciák.