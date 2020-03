Mindig azt halljuk, hogy a futballisták az élet császárai, hiszen akár két évtizedes pályafutásuk alatt annyi pénzt keresnek, amire egy átlagembernek tíz életnyi munka is kevés lenne. Aztán vannak, akik a teljesítményt azért elismerik, mások még ezzel együtt is túlzottnak tartják egyes sportágak fizetéseit.

Sokszor azért árnyalja a képet, amikor kiderül, hogy ezek a „félistenek” is emberek, akik pontosan tudják, hogy bizonyos helyzetekben segíteniük kell. Ilyenkor ismerszik meg az igazi sportember. Akárcsak most, a járvány idején.

Zlatan Ibrahimovicot például lehet szeretni és lehet utálni is. Tény, hogy kevés megosztóbb figura van a modern labdarúgásban. Ám most nem az ellenfelek cukkolásával, a játékostársak terrorizálásával vagy éppen egy öntömjénező nyilatkozattal tűnt ki a tömegből, hanem azzal, hogy kétszer 50 ezer eurós felajánlásával adománygyűjtő akciót indított a koronavírus-járvány olaszországi terjedésének megakadályozására. Az AC Milan svéd csatára egymillió eurót akar összegyűjteni a kórházaknak.

Aztán ott van Sadio Mané, a Liverpool játékosa, aki pontosan tudja, hogy Afrika a szinte nem létező egészségügye miatt a legkiszolgáltatottabb a járványnak, ezért 45 ezer euró körüli összeget adományozott szülőhazájának, Szenegálnak. De a német labdarúgó-válogatott sem volt rest, és a tagjai két és fél millió eurót gyűjtöttek össze azok számára, akik érintettek a koronavírus-járványban.

Szerencsére jó példákért nem kell nagyon messzire menni,

mert itthon Gulácsi Péter, a magyar labdarúgó-válogatott kapusa jelentette be, hogy a feleségével együtt ötmillió forinttal támogatja a Szent László Kórház Infektológiai és Intenzív osztályának alapítványát. A RB Leipzig kapusa ráadásul nem csak adományozott, hanem felhívta a figyelmet arra, hogy hálával tartozunk azoknak az orvosoknak, nővéreknek, ápolóknak, akik a frontvonalban harcolnak értünk.

Ezeket a híreket olvasva lesz még egyértelműbb, hogy a népszerű sportolók felelőssége nem csak a pályán nagy, hanem a kinti, civil életben is. Példaképek, akiknek cselekedetei mintául szolgálhatnak. Most például azt üzenik, hogy ebben a válsághelyzetben adjon, aki tud. S nem is feltétlenül pénzt, hanem odafigyelést, türelmet. Például sok drukkertől már annyi is elég lenne, ha ezekben a napokban visszaidéznék a világhálón ezeknek az igazi sportembereknek a bravúros jeleneteit. Otthon, a fotelben.