Amikor például Loic Nego kihagyta a helyzetét, túlzás volt azt hallani, hogy kihasználta a lehetőséget. Persze, mindent megtett, kiharcolta, hogy nála maradjon a labda, ügyesen és harcosan teremtett magának lehetőséget, de ki csak akkor használta volna, ha a végén gólt ünnepel, ez azonban nem történt meg.

Ugyanakkor valahol érthető a nagy lelkesedés, a pozitívumok kidomborítása, hiszen a Mol Vidi FC valóban nagyszerűen helyt állt a Stamford Bridge-en, a Chelsea nem kapta ajándékba a három pontot, de megkapta, és végül is ez a lényeg.

Nagyon helyes, hogy a játékosok csalódottak.

Valamire való sportember nem azért kezd el egy meccset vagy egy versenyt, hogy övé legyen a rokonszenves vesztes kétes értékű címe,

és bosszantja, ha kikap, akárki legyen is a soros ellenfél. Ma még beszélhetünk arról, hogy az angol sztárcsapatnak menetközben be kellett vetnie legnagyobb csillagát, Eden Hazard-t is, mert másként nem boldogult a magyar bajnokkal, értékelhetjük, hogy a fehérváriak nem lettek pofozógépek, nem öt vagy hat góllal küldte őket haza a nagy nevű Chelsea, de ahogy múlik majd az idő, egyre inkább csak arra fogunk emlékezni, hogy kikaptak, gyakorlatilag pedig csupán az fontos, hogy két fordulót követően nulla ponttal állnak a csoport utolsó helyén.

Mondhatnánk: na és, kit érdekel? Már az is nagy szó, hogy itt vannak a nemzetközi porondon, ez nem hétköznapi tény a magyar futballban, utoljára hat éve élhettük át ezt az élményt, ami kétségtelen tény, mint ahogyan az is, hogy a mi klubjaink távol állnak a Premier League élvonalának a szintjétől. Ám ettől a Vidinek még voltak helyzetei a PL egyik legrangosabb klubjának az otthonában, akadtak lehetőségei, de ezeket elherdálta, pedig, ha él velük…

Ha. Nem véletlenül. Itthon a Mol Vidi FC van annyira jó, hogy ha nem összpontosít maradéktalanul, akkor sem kerül nagy bajba: kimarad öt helyzet, nem baj, bemegy a hatodik, és azzal nyerni tud. Ez azonban egy vagy több szinttel feljebb nem működik. Egy Chelsea ellen nincs sok lehetősége a magyar bajnoknál jobb csapatoknak sem, ezért muszáj mindegyikre lecsapni, különben csak álom marad a bravúr, mint ahogyan az maradt most is. Mi éppen azért vagyunk ritka vendégek a nemzetközi porondon, mert a bajnokságunk a legjobbjainkat nem készíti fel arra a szerepre, amelyet a kontinensen betölteni szeretnének, így pedig nemigen marad más, mint a már említett kétes értékű cím. A rokonszenves vesztesé.