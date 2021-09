Éppen csak megemésztettük, hogy az európai topklubok Szuperligába tömörülve lényegében kiválnának a futball hétköznapi vérkeringéséből, amikor máris itt a következő agyrém. Olyan szakember állt mögé, mint Arsene Wenger, aki az Arsenal menedzsereként a sportág legendájává nemesült, ám most, úgy tűnik, cserben hagyta a józan ítélőképessége.

A kétévenkénti vb-rendezés Gianni Infantino FIFA-elnök forradalmi terve, az erről szóló tanulmány elkészítéséhez a szervezet 211 tagjából 166 támogatását sikerült megnyernie májusban. A FIFA technikai bizottsága – ezt vezeti a francia szakember – a múlt héten Dohában egyeztetett a kérdésben, majd arra az álláspontra jutott, hogy 2026-tól már át lehetne térni a sűrűbb rendezésre.

Ha Arsene Wenger még mindig egy topklubnál dolgozna, talán a leghangosabban ellenezné a tervet. Ahogyan azt egyébként európai kollégái is megteszik, egyesülve az UEFA-val, amelynek azzal is szembesülnie kellett, hogy a javaslat szerint nemcsak a világ-, hanem az Európa-bajnokságra is kétévente kerülne sor. Ugyancsak protestált a dél-amerikai szövetség is, a legfrissebb hírek szerint viszont az észak- és közép-amerikai, valamint a karibi térség, illetve az ázsiai kontinens labdarúgó-szövetsége is támogatja a FIFA tervét. Az ok nyilvánvaló: a futballban Európa és Dél-Amerika viszi a prímet, más kontinens még nem adott világbajnokot, és a világ gazdaságilag, valamint szakmailag is legerősebb ligáiba, amelyek Európában találhatók, ők adják a legtöbb játékost.

Akik már így is túlterheltek, kizsigereltek, a legjobbak hatvan körüli tétmeccset játszanak egy évben. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a FIFA huszonnégyre akarja emelni a klubvilágbajnokság mezőnyét is, akkor láthatjuk, a sportág vezetői egyedül a profitra vannak tekintettel, a hús-vér ember labdarúgók érdekei hidegen hagyják őket. Nyilvánvaló, hogy a kisebb súlyú kontinentális szövetségek könnyebben beszélnek, és náluk még bőven akad kiaknázatlan lehetőség a futball népszerűsítésére és az abból fakadó haszon besöprésére is, aminek egyik példája, hogy 2016-ban már 48 ország lesz jelen a világbajnokságon, még azon az áron is, hogy a szakmai színvonal jelentősen csökken.

A gond csupán az, hogy a regnáló világbajnok Franciaország és a világranglistán utolsó Anguilla ugyanannyi, pontosan egy szavazattal rendelkezik, így könnyű kiszámolni a végeredményt.