Manapság minden sportesemény egyben nézettségi verseny is. Nemcsak a sportolóktól, hanem a tévénézőktől is komoly teljesítményt követel korunk sportja. Állóképesség és ülőképesség egyaránt szerepet játszik, ha a küzdelmet nemcsak annak megvívóinak szemszögéből, hanem befogadói oldalról is szemléljük. Feledékenységre vallana, ha megfeledkeznénk a szpíkerekről, akik hivatásuknál fogva igyekszenek segítséget nyújtani a nézőknek ahhoz, hogy minél egyszerűbben követni tudják a képernyőn látottakat.

Egykor nagyon egyszerű volt a képlet: néztük a meccset, hallgattuk a magányos kommentátort, aki habitusának, felkészültségének, tehetségének megfelelően végigbeszélte a játékidőt, értékelte a látottakat. A néző szoros kapcsolatot ápolt velük, mindenkinek megvoltak a kedvencei, ahogy számon- tartottunk olyanokat is, akiket rühelltünk.

Napjaink kommentátorai mellett általában helyet foglal egy-egy szakérő is. Az egyik közvetít, a másik magyaráz. Mindkettő nehéz helyzetben van, hisz hagynia kell szóhoz jutnia a másikat is. Még akkor is, ha nem nagyon van miről beszélni.

A meccsek szüneteiben a stúdióban is értelmezik a látottakat, „megszakértik” még egyszer az elmúlt játékrészt.

Valamilyen szerencsétlen baleset következményeként alakult ki az a fura helyzet, aminek révén a néző úgy érzi, időgépbe akarják préselni.

Napjaink közvetítési kultúrája egészen új megközelítést eredményezett, mondhatni új valóságot teremt.

A természet törvényeinek megfelelően a meccsek később érnek véget, mint ahogy elkezdődtek: a kezdő sípszó után indul a játék, és a lefújásig tart. Ez korunk televíziózása számára rendkívül unalmas. Azt mindenki látja, látta, hogy mi történt, éppen itt volt az ideje, hogy elmeséljék nekünk, nézőknek, hogy mi történhetett volna, ha a szakértők meglátása szerint alakultak volna a dolgok. A kommentátort segítő szakértőtől már meccs közben megtudhatjuk, kinek mit kellett volna cselekednie ahhoz, hogy elkerülhető legyen az, ami történt. Ő kapcsolja be az új valóságot létrehozó generátort, amit a stúdióbeli szakértők mesterien, nagy odaadással üzemeltetnek. Az érintőképernyős meccselemző monitor a szakértők legjobb barátja. Nélküle és a sok nyilacska, karika, előre-hátra tekerés nélkül nem tudhatnánk meg, hogy ami történt, az kisiklott valóság. Szürke, mint az életünk. A tökéletes világot a szakértők alkotják meg nekünk. Ahol egyfelől minden támadást ki lehet védeni, másfelől minden védői erőfeszítést felül lehet múlni. Egyszer majd felérjük ésszel.