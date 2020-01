Újra szuperenduro vb-futamnak ad otthont Magyarország

A világ 30 legjobb motorversenyzője vesz részt a szuperenduro-világbajnokság magyarországi futamán, amelyet február 1-jén rendeznek a Papp László Budapest Sportarénában – hangzott el a keddi sajtótájékoztatón.

A hosszútávú terepmotoros verseny az egyik leglátványosabb motoros teremsport, amelyre 2019 után másodszor kerül sor a magyar fővárosban.

„Minden olyan rendezvény jót tesz a magyar motorsportnak, amely a világon a csúcskategóriát képviseli, és a szuperenduro-világbajnokság ilyen” – hangsúlyozta Hermann Henrik, a Magyar Motorsport Szövetség elnöke, aki szerint a magyar versenyzőknek motivációt jelent, hogy összemérhetik tudásukat a világ legjobbjaival, ráadásul hazai közönség előtt.

Hadobás Ádám, az egyik főszervező ismertette, hogy a vb idei negyedik állomásán presztízs és junior kategóriában versengenek egymással a „motorsport gladiátorai”. Tájékoztatása szerint a felnőttek között itt lesz az összetett pontversenyben vezető brit Billy Bolt, honfitársa, a világ egyik leggyorsabb szuperendurosának tartott Jonny Walker, valamint a sportág legendája, a hatszoros bajnok lengyel Taddy Blazusiak. A juniorok között indul a magyar származású, ám román színekben versenyző Józsa Norbert.

A főszervező hozzátette: a leghíresebb magyar versenyzők sem hiányozhatnak a mezőnyből, hiszen a betétfutamnak számító Európa-kupában rajthoz áll Szőke Márk magyar endurocross bajnok, Holló Bence enduro bajnok és Zsigovits Norbert, aki tavaly ötödik helyezést ért el a juniorok között.

„Alapvetően motokrosszos vagyok, de tavaly kipróbáltam magam egy szuperenduro-versenyen, amelyen kedvet kaptam a szakághoz” – árulta el Szőke Márk, aki eddig is jó néhány nagy nemzetközi versenyen szerepelt, de ilyen népes hazai közönség előtt most először mutathatja meg tudását. Ezen kívül 6-14 éves gyerekek számára is rendeznek versenyt 50, 65 és 80 köbcentis motorokkal.

Őry Kornél, aki a Truck Race Promotion részéről a verseny társrendezője, elmondta: a pályaépítés monumentális feladat lesz, mivel közel 1500 tonna földet, 100 tonna sziklát, majdnem 100 köbméter farönköt és 50 tonna homokot szállítanak az arénába. Hozzáfűzte: mindössze két nap alatt kell felépíteniük a pályát, amelyet ifj. Németh Kornél tervezett meg.

A Nemzetközi Motorsport Szövetség égisze alatt zajló sorozatban évente öt helyszínen méretik meg magukat a versenyzők. Magyarország három évre kapta meg a jogot, a budapesti esemény jövő szombaton 18 órakor kezdődik a Papp László Arénában.

