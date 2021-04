Újabb rekordot állított fel Stephen Curry (videó)

A győztes csapatban 37 pontot dobott Stephen Curry, aki hétszer távolról volt eredményes. Ezzel 85-re növelte áprilisi hárompontosainak a számát, ami NBA-rekord. A korábbit James Harden tartotta a 2019 novemberében elért 82-vel.

Steph Curry (37 PTS) knocks down 7 threes to bring his April total to 85.. the most threes made over a calendar month in @NBAHistory!@StephenCurry30 x #DubNation pic.twitter.com/dsgIBtBtWv

— NBA (@NBA) April 26, 2021