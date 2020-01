Saját trónt kapott Diego Maradona

Minden idők egyik legjobb futballistája, az argentin Diego Maradona már kapott egy trónt egykori klubjától, a Newell’s Old Boystól, most azonban jelenlegi csapatától, a Gimnasia La Platától is kapott egy nem is akármilyen ülőalkalmatosságot – írja az Origo.

Leginkább ahhoz hasonlítható, amilyen az Al Pacino által megformált Tony Monatanának volt A Sebhelyesarcú című filmben.

Az 59 éves legenda ezentúl a saját, személyre szabott trónjáról irányíthat a Gimnasia La Plata hazai mérkőzésein.

Maradona aktuális trónját minden hazai Gimnasia-meccs után elárverezik majd, de a klub ajándékboltjában is kapható lesz a másolata.

King Diego Maradona 👑

Gimnasia have made a special throne for the 59-year-old coach to use on the sidelines of each home game. pic.twitter.com/XQHuCL2nGN

— ESPN FC (@ESPNFC) January 25, 2020