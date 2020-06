Saját kezükben van a bajorok sorsa

A címvédő és listavezető Bayern München a Werder Bremen otthonában biztosíthatja be újabb elsőségét a német labdarúgó-bajnokságban, amelynek 32. fordulóját kedden és szerdán bonyolítják le.

Hansi Flick együttese már az előző körben is megszerezhette volna sorozatban nyolcadik bajnoki címét, de ehhez a második helyen álló Borussia Dortmund veresége is kellett, ami nem következett be. Ezúttal azonban teljesen

a saját kezükben tartják a sorsukat a bajorok, mert ha győznek Brémában, két körrel a zárás előtt behozhatatlan előnyre tesznek szert.

A Bayern minden meccsét megnyerte az újraindulás óta – egyébként is december 7-én kapott ki legutóbb a Bundesligában -, s meglepetés lenne, ha éppen a kiesés ellen küzdő Werder otthonában hibázna.

A Dortmund szerdán fogadja Szalai Ádám csapatát, a Mainzot, amely elkeseredett harcot vív élvonalbeli tagsága megtartásáért.

Ebben a csatában a Werder Bremen mellett a Fortuna Düsseldorf a legnagyobb riválisa, utóbbi gárda ezúttal az RB Leipzig vendége lesz. A Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató lipcseiek jó pozícióban vannak a harmadik hely megszerzése tekintetében, de akár még a második helyre is odaérhetnek. Ami még a kiesés elleni küzdelmet illeti: a sereghajtó Paderbornnak mindenképpen három pontot kell gyűjtenie kedden az Union Berlin vendégeként, különben biztosan búcsúzik az első osztálytól, de a többi mérkőzés eredményétől függően lehet, hogy még ez sem lesz elég.

Sallai Roland együttese, a Freiburg a Hertha BSC-t fogadja, amely jól kezdett az újraindulás után, de az utóbbi két találkozóját elvesztette.

A Schalke sorozatban 13 nyeretlenül megvívott találkozóval a háta mögött az Eintracht Frankfurt otthonában próbál javítani, míg a kupadöntős Bayer Leverkusen a Kölnt látja vendégül. A negyedik helyen álló leverkuseniek még nem győztek otthon az újraindulás óta, a kölniek pedig összesen hét forduló óta nyeretlenek.

A meccseket a koronavírus-járvány miatt továbbra is zárt kapuk mögött rendezik.

Bundesliga, 32. forduló:

kedd:

Borussia Mönchengladbach-Wolfsburg 18.30

Freiburg-Hertha BSC 20.30

Union Berlin-Paderborn 20.30

Werder Bremen-Bayern München 20.30

szerda:

Eintracht Frankfurt-Schalke 04 18.30

Augsburg-Hoffenheim 20.30

Borussia Dortmund-Mainz 20.30

Bayer Leverkusen-1. FC Köln 20.30

RB Leipzig-Fortuna Düsseldorf 20.30

Tabella:

1. Bayern München 31 92-31 73 pont

2. Borussia Dortmund 31 82-35 66

3. RB Leipzig 31 77-32 62

4. Bayer Leverkusen 31 57-41 57

5. Borussia Mönchengladbach 31 58-38 56

6. VfL Wolfsburg 31 44-38 46

7. TSG 1899 Hoffenheim 31 42-52 43

8. SC Freiburg 31 41-43 42

9. FC Schalke 04 31 36-48 39

10. Eintracht Frankfurt 31 53-56 38

11. Hertha BSC 31 44-55 38

12. 1. FC Köln 31 48-59 35

13. FC Augsburg 31 42-57 35

14. Union Berlin 31 37-54 35

15. FSV Mainz 05 31 39-63 31

16. Fortuna Düsseldorf 31 33-61 28

17. Werder Bremen 31 35-64 28

18. SC Paderborn 31 34-67 20

Forrás: MTI