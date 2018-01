Pótáék kikaptak, nincs már magyar az asztalitenisz WT-n

Póta és svéd játékostársa – a tavalyi, budapesti WT-torna ezüstérmesei – a Csen Ko, Vang Man-jü kettőssel csapott össze pénteki második mérkőzésén. Mindkét páros szettveszteség nélkül jutott el a legjobb négyig. Pótáékat a második, ellenfelüket a nyolcadik helyen emelték ki, de a magyar játékos előzetesen azt mondta, nem ők a meccs esélyesei.

Estére megtelt a csarnokban felállított mobil lelátó, s a közönség azt láthatta, hogy az első játszmát szinte pillanatok alatt megnyeri a nagyon gyorsan és pontosan játszó kínai duó. A második aztán már jobban kezdődött Pótáék szempontjából, próbáltak agresszívebben játszani, de 3-1 után ismét az ázsiaiak vették át az irányítást, s a Póta, Ekholm kettős ezután már csak két pontot tudott csinálni. A harmadik, s egyben utolsó szett rendkívül egyoldalú küzdelmet hozott, bármit próbált a magyar, svéd páros, semmi sem sikerült, így a kínaiak jutottak a vasárnapi fináléba.

„Gyakorlatilag nem volt semmi sanszunk” – kezdte értékelését Póta Georgina.

„Próbáltunk taktikát váltani, de teljesen mindegy volt, hova ütjük a labdát, mindent elértek. Mindketten nagyon jó játékosok. És azt is érzem, hogy miután most már minden meccs fent van az interneten, alaposan ki vagyunk elemezve. Egyesben és párosban is ezt éreztem.”