Neymarék jutottak elsőként a döntőbe

Az Olimpiai Stadionban, Rio de Janeiróban rendezett mérkőzés egyetlen gólját Lucas Paqueta szerezte, aki a 35. percben Neymar átadása után talált középről, 11 méterről a kapuba.

A tizedik elsőségére hajtó, címvédő brazil csapat a magyar idő szerint vasárnap hajnali döntőben az Argentína-Kolumbia párharc győztesével játszik.

