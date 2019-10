Nem veszik fel pénzüket a Southampton játékosai

Az együttes azon dolgozik, hogy visszaszerezze a szurkolók bizalmát – közölte a Premier League-klub, amely hétfőn jelezte,

Southampton players donate wages to charity after 9-0 mauling by Leicester https://t.co/43VmJYKWqN

Ralph Hasenhüttl, a Southampton német trénere a meccs után azt mondta, hogy teljes mértékben vállalja a felelősséget a csúfos kudarcért.

Számolni sem könnyű:

All of Leicester City's nine goals from Friday 😍

Southampton fans, look away now 🙈pic.twitter.com/yG3sriaz8v

— Goal (@goal) October 27, 2019