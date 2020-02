Messi beszólt korábbi csapattársának

Abidal – aki 2007 és 2013 között csapattársa volt az argentin játékosnak – a Sport című napilapnak adott interjúban azt mondta, hogy a januárban menesztett vezetőedző, Ernesto Valverde irányítása alatt a játékosok nem voltak elégedettek és nem dolgoztak elég keményen.

Messi közösségi oldalán tett közzé bejegyzést, amelyben azt írta, hogy mindenki a saját feladatáért tartozik felelősséggel.

– közölte.

Hozzátette: amikor egy sportvezető a játékosok nem megfelelő hozzáállásáról beszél, akkor nevesítenie kellene, hogy konkrétan kikre gondol.

– írta.

Abidal az újságnak adott interjúban kifejtette, hogy az edzőváltás egy hosszabb folyamat eredménye volt, és a Real Madriddal december közepén játszott 0-0-s hazai döntetlen adta meg hozzá a végső lökést.

Lionel Messi hits out at Barcelona's Sporting Director and former team-mate Eric Abidal 👀 pic.twitter.com/8FCBU48YE5

