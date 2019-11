Még soha nem néztek ennyien teniszmeccset

A világ második legnagyobb bikaviadal-arénájában rendezett összecsapásra

amire még nem volt példa a sportág történetében.

– írta közösségi oldalán a 20-szoros Grand Slam-bajnok svájci sztár, aki 3:6, 6:4, 6:2-re megnyerte a történelmi összecsapást.

Roger Federer and Alexander Zverev have a set a new World record: 42.000 people attenting their exhibition match in Mexico City 😮 pic.twitter.com/dszt5TFQBo

