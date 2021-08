Kőkemény balhéba torkollt a Marseille nizzai vendégjátéka (videó)

A klubvezető kiemelte: bár előbb még a játékvezető is egyetértett velük abban, hogy a találkozót nem lehet folytatni, a liga végül a közrend érdekében felülbírálta ezt, és utasította őket, hogy térjenek vissza a pályára.

Ez már a második alkalom, hogy hasonlót kell megtapasztalnunk, korábban Montpellier-ben fordult elő velünk ilyen. Ami most itt történt, az számunkra teljesen elfogadhatatlan. Precedenst kell teremtenünk a francia futballban azzal, hogy kiállunk magunkért” – mondta Longoria.

Miután a liga a folytatás mellett döntött, de a vendégek erre nem adtak lehetőséget, a szabályok értelmében a találkozó három pontját a hazai csapat kapja 3-0-s gólkülönbséggel. A félbeszakadt mérkőzésen a Nice 1-0-ra vezetett. Francia sajtóhírek szerint az Olympique Marseille mindenképpen fellebbezni akar.

Az indulatok akkor szabadultak el, amikor a szöglet beadásához készülő vendégjátékost, Dimitri Payet-t a nézőtérről eltalálták egy vizes palackkal. A helyi drukkerek a találkozó alatt már korábban is dobtak palackokat a pályára,

Ott aztán összetűzés alakult ki a játékosokkal, valamint a két csapat biztonsági személyzetével. Az esetben három OM-játékos – Luan Peres, Mattéo Guendouzi és Payet – megsérült, míg a hazai klub szerint a Marseille biztonsági emberei részéről a tömegverekedés során Jean-Claire Todibot és Justin Kluivertet is fizikai erőszak érte.

