Klopp: figyelj, haver, topjátékos vagy, szükségünk van rád

A 30 éves középső védő – aki a magyarokkal azonos Európa-bajnoki selejtezőcsoportban szereplő horvát válogatott tagjaként a szlovákok elleni pénteki, valamint az azeriek elleni hétfői találkozóra készül – nyári kálváriájáról a Sportske Novosti horvát újságnak nyilatkozott.

Elmondta: valóban szó volt arról, hogy távozik a csapattól, amelyben posztján Virgil van Dijk, Joël Matip és Joe Gomez is megelőzi őt a sorban Jürgen Klopp vezetőedzőnél. Lovren után a nyáron olasz együttesek, az AS Roma és az AC Milan érdeklődtek intenzíven, de a német szakember és az angol klub is ragaszkodott ahhoz, hogy maradjon.

– mondta Lovren.

Valóban szerettem volna váltani, így fontolóra vettem a távozást, de ez nem történt meg végül.

– nyilatkozta.

Kiemelte: nem tartja magát olyan típusú játékosnak, aki elücsörög akár a kispadon is, csak a pénzét kapja meg.

"I wanted to leave, but it didn't happen, I was told Liverpool needs me and I accepted that"

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 5, 2019