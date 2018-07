Készülnek már fejben is a nagy meccsre

Az 1998-ban otthon győztes francia labdarúgó-válogatott a második, a húsz évvel ezelőtti világbajnokságon bronzérmes – az elődöntőben éppen a franciáktól vereséget szenvedő – horvátok pedig az első győzelmükért lépnek pályára vasárnap, az oroszországi vb moszkvai döntőjében.

A franciák, akiknek újabb vb-győzelemmel egy második csillag is felkerülne a mezére, nagyon gyorsan feledtethetik, hogy két éve hazai közönség előtt elvesztették az Európa-bajnokság döntőjét a portugálokkal szemben.

„A könnyek felszáradtak, de az emlék azért még ott van a fejekben. Annyi baj legyen, ez talán még a hasznunkra is válhat, noha én magam nem szeretek a múlttal foglalkozni – mondta Blaise Matuidi. – A leckét megtanultuk, tudjuk, mit jelent egy döntő. Ennek most másképpen fogunk nekivágni, és reméljük, hogy egy nagy meccsen győzni fogunk”.

A még csak 19 éves Kylian Mbappé, aki a francia válogatott történetének legfiatalabb gólszerzőjévé lépett elő az oroszországi vb-n, a francia csapat sajtótájékoztatóján arra hívta fel a figyelmet, hogy a horvát válogatott nagy intenzitással futballozik, fizikálisan képes felvenni a versenyt és technikailag is képzett játékosokból áll. „Noha vannak gyengeségei, azért a védelme is szilárd, egyébként pedig szép futballt játszik” – mondta, azt is kiemelve, hogy a döntő kimenetele hatással lehet a játékosok további pályafutására. Egyetértett ezzel csatártársa, Antoine Griezmann, ugyanakkor hangsúlyozta: egyelőre nem gondolnak sem a vasárnap estére, sem a hétfőre, csupán készen akarnak állni a horvátok elleni ütközetre.

„Büszkének kell lenni arra, hogy franciák vagyunk! Kevés alkalommal beszélünk erről: jó Franciaországban élni, van mit ennünk, szép az országunk, van egy jó válogatottunk, vannak jó francia emberek és jó újságírók” – mondta nevetve, majd hozzátette, „szeretném, ha a fiatalok azt mondanák: éljen Franciaország, éljen a köztársaság!”

Húsz éve a horvátokat a jobbhátvéd Lilian Thuram két góljával győzték le a franciák az elődöntőben 2-1-re, majd a fináléban Zinedine Zidane vezérletével 3-0-ra nyertek a brazilok ellen. Annak a csapatnak a kapitánya volt a mostani szakvezető, Didier Deschamps.

Kollégája, Zlatko Dalic játékosként nem volt válogatott, de szövetségi kapitányként nagyon gyorsan nagy sikert ért el a nemzeti együttessel, melynek élére tavaly októberben nevezték ki.

„Nehéz úton haladtunk végig, nyilvánvalóan a miénk az egyetlen válogatott, amelyik nyolc mérkőzést játszik egy világbajnokságon” – utalt a három hosszabbításos találkozóra. – A játékosok nagyon sok energiát fektettek az eddigi összecsapásokba, de mondhatjuk, hogy minél nehezebbek a körülmények, annál jobban játszunk. Nem lehet kibúvót keresni, egyedülálló esély előtt állunk, biztos vagyok benne, hogy lesz elég erőnk és motivációnk„.

”Nagy kiváltság, hogy olyan valakivel állhatok szemben, aki játékosként és edzőként is ilyen karriert futott be„ – mondta Dalic Deschamps-ra utalva. – Ő nyert már világbajnokságot, nekem pedig nincs ilyen trófeám a vitrinben. Lehet, hogy emiatt bennem nagyobb a motiváció … Csak vicceltem” – tette hozzá.

Azt ugyanakkor komolyan mondta, hogy a franciák nagyon gyorsan képesek átmenni védekezésből támadásba, elsősorban Griezmann és Mbappé jóvoltából, emiatt szerinte nagyon nehéz lesz majd ellenük hatékonyan védekezni.

„Mindent beleadunk, szívünket, lelkünket kitesszük a pályára” – ígérte a horvátok sztárjátékosa, Luka Modric, kiegészítve azzal: „aztán majd meglátjuk, mi fog történni”.

„Tökéletes mérkőzést kell játszanunk ahhoz, hogy nyerjünk, és mi erre fogunk törekedni, hogy hazavigyük a trófeát” – mondta a középpálya másik meghatározó játékosa, Ivan Rakitic.

Amennyiben a franciák nyerik a vasárnapi mérkőzést, a brazil Mario Zagallo és a német Franz Beckenbauer után Deschamps lesz a harmadik a futballtörténelemben, aki játékosként és szövetségi kapitányként is a csúcsra ér.

A francia labdarúgó-válogatott egyébként még soha nem szenvedett vereséget a horvát együttestől, amellyel vasárnap története során hatodik alkalommal mérkőzik meg. A két csapat egymás elleni mérlege a franciák szemszögéből három győzelem és két döntetlen.

Horvát oldalon ugyanakkor bizakodásra adhat okot, hogy legutóbbi két találkozójukon nem kaptak ki a franciáktól. Utóbbiak három győzelmüket az ezredforduló környékén, az 1998-as világ- és a 2000-es Európa-bajnokságon aranyérmes csapatukkal aratták.

Az oroszországi vb-n a franciák a C csoportban 2-1-re verték az ausztrálokat, 1-0-ra a peruiakat, majd gól nélküli döntetlent játszottak a dánokkal. A kieséses szakaszban 4-3-ra nyertek az argentinok, 2-1-re az uruguayiak és 1-0-ra a belgák ellen. A vb-re pótselejtezőn kijutott horvátok a Nigéria elleni 2-0-val kezdtek, aztán nagyszerű teljesítménnyel 3-0-ra kiütötték az argentinokat, a D csoport utolsó fordulójában pedig 2-1-re legyőzték az izlandiakat. A folytatásban háromszor hosszabbításra kényszerültek, és kétszer csak tizenegyesekkel harcolták ki a továbbjutást: a dánokkal 1-1-re, az oroszokkal 2-2-re álltak 120 perc után, míg az angolokkal szemben sikerült megszerezniük a győzelmet érő gólt a ráadásban 1-1-es 90 percet követően.

Borítókép: A horvát Mario Mandzukic ünnepel az oroszországi labdarúgó-világbajnokság elődöntőjében játszott Horvátország – Anglia mérkőzést követő hosszabbítás után a moszkvai Luzsnyiki Stadionban 2018. július 11-én

