Huszonöt meccset kapott a Phoenix centere

Az NBA tájékoztatása szerint a 21 éves játékosnak az egyik mintájában vízhajtó nyomaira bukkantak.

Ayton a tavalyi játékosbörze első kiválasztottja volt.

a Sunsnál viszont abban bíztak, hogy második idényében még jobb lesz majd és a csapat a vezetésével jelentősen javítani tud legutóbbi mérlegén (19 győzelem/63 vereség).

BREAKING: Deandre Ayton is facing a 25-game suspension for violating NBA’s Anti-Drug policy (via @wojespn). pic.twitter.com/ymTPBGv79t

