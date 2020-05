Három játékost is kiszemelt Solskjaer

Az Evening Standard brit lap arról számolt be, hogy a klubnál a tervezett bevétel 28,4 millió fontos csökkenésével számolnak ugyan, de a tartalékoknak és a rendelkezésre álló hiteleknek köszönhetően így is mintegy 240 millió fonttal (93,7 milliárd forinttal) tervezhetnek, amelyből a nyári átigazolási szezonra is áldozhatnak.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu A brit sajtó úgy tudja, Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Jack Grealish (Aston Villa) és Jude Bellingham (Birmingham City) megszerzése szerepel a klub és a szakember célkeresztjében. Ebből a 20 éves Sancho lehet a legnagyobb fogás, egyben a legnehezebb és a legdrágább is. A brit sajtó korábban 100 millió fontos manchesteri ajánlatról számolt be. A 24 éves Grealish értékét 27,45 millió fontra becsüli a transfermarkt.com, míg a 16 éves Bellinghamét 9,9 millióra. Ugyancsak sajtóbeszámolók szerint Sanchóért európai élklubokkal (FC Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern München) kell versenyeznie az MU-nak, míg Grealish iránt a Manchester City, Bellingham megszerzéséért pedig a Dortmund is élénken érdeklődik. Forrás: MTI