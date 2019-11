Doncic megint hozta a meccset a Dallasnak

A texasi derbi hőse tíz gólpasszt is adott, míg társai közül Tim Hardaway Jr. 31 ponttal, a 221 centis lett Kristaps Porzingis pedig 23 ponttal és 13 lepattanóval zárt. A nyitónegyedben 45 pontot szórt a Mavericks, amely sorozatban öt sikernél tart, és utóbbi három meccsén legalább 137 pontot dobott. Az egymás után harmadik mérkőzésén vesztes Rockets 44 triplakísérletéből csak 10 hullott a gyűrűbe, a gárda vezére, a 32 pontos James Harden 15-ször próbálkozott a vonalon túlról, de csak kétszer talált be.

✨ 41 PTS, 6 REB, 10 AST

✨ 4th straight with 30+PTS, 10+AST

✨ 5th DAL win in a row@luka7doncic stays hot as the @dallasmavs top Houston on the road! #MFFL pic.twitter.com/qUD3aZpOGB

— NBA (@NBA) November 24, 2019