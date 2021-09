Beckham fia bemutatkozott a profik között

A 19 éves Romeo Beckham a Fort Lauderdale színeiben mutatkozott be, csapata 2-2-es döntetlent játszott a Georgia Tormenta együttesével az amerikai harmadosztályban.

– mondta a csatár.

Romeo Beckham made his professional debut last night for @FTLauderdaleCF 🤩

How long until he gets called up to Inter Miami?

(via @FTLauderdaleCF) pic.twitter.com/NKlICUJHIZ

— FOX Soccer (@FOXSoccer) September 20, 2021