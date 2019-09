Babos húsz helyet javított, Fucsovics egyet rontott a tenisz-világranglistán

A friss US Open-győztes Rafael Nadal pedig jelentősen megközelítette az élen álló Novak Djokovicot.

Babos Tímea húsz helyet javítva két héttel ezelőtti pozícióján a 92. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján.

A legjobb magyar női játékos a selejtezőből indulva a második fordulóig jutott a vasárnap zárult US Openen, ennek köszönheti az előrelépést.

Rajta kívül még egy magyar található a legjobb 200-ban, Bondár Anna a 179.

Az év utolsó Grand Slam-tornája alaposan átrendezte az élcsoportot. Az eddig vezető Oszaka Naomi – miután címvédőként már a nyolcaddöntőben kiesett New Yorkban – visszacsúszott a negyedik helyre, az éllovas pedig ismét a Roland Garros idei bajnoka, az ausztrál Ashleigh Barty. A top 15-ben a legnagyobb ugrást az amerikai nyílt bajnokság meglepetés-győztese, a 19 éves kanadai Bianca Andreescu produkálta, aki két hét alatt a 15.-ről az ötödik helyre került.

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. ( 2.) Ashleigh Barty (ausztrál) 6501 pont

2. ( 3.) Karolina Pliskova (cseh) 6125

3. ( 5.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5032

4. ( 1.) Oszaka Naomi (japán) 4846

5. (15.) Bianca Andreescu (kanadai) 4835

6. ( 4.) Simona Halep (román) 4803

7. ( 6.) Petra Kvitova (cseh) 4326

8. ( 7.) Kiki Bertens (holland) 4325

9. ( 8.) Serena Williams (amerikai) 3935

10. (12.) Belinda Bencic (svájci) 3738

11. (16.) Johanna Konta (brit) 3115

12. (18.) Vang Csiang (kínai) 2946

13. (13.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 2785

14. (10.) Sloane Stephens (amerikai) 2769

15. (14.) Angelique Kerber (német) 2750

…92. (112.) Babos Tímea 643

…179. (198.) Bondár Anna 338

Fucsovics Márton egy helyet rontva a 65. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján, a friss US Open-győztes Rafael Nadal pedig jelentősen megközelítette az élen álló Novak Djokovicot.

A szerb játékos címvédőként indult New Yorkban, de vállsérülése miatt fel kellett adnia a nyolcaddöntőjét, így nagyon sok pontot veszített. Ezzel szemben Nadal közel 1300 pontot gyűjtött a sikerével, s a két játékos közötti különbség a két héttel ezelőtti 3740-ről 640 pontra olvadt.

Mögöttük továbbra is a svájci Roger Federer a harmadik, míg a US Open döntőjében vesztes orosz Danyiil Medvegyev az ötödik helyről feljött a negyedikre. Az olasz Matteo Berrettini 24. kiemeltként elődöntőt játszott New Yorkban, jutalmul pedig 12 helyet javítva jelenleg a 13.

Fucsovicson kívül egy magyar található még az első 200-ban, Balázs Attila a 136. helyen áll.

Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 9865 pont

2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 9225

3. ( 3.) Roger Federer (svájci) 7130

4. ( 5.) Danyiil Medvegyev (orosz) 5235

5. ( 4.) Dominic Thiem (osztrák) 4575

6. ( 6.) Alexander Zverev (német) 4095

7. ( 8.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 3420

8. ( 7.) Nisikori Kej (japán) 3375

9. ( 9.) Karen Hacsanov (orosz) 2810

10. (10.) Roberto Bautista (spanyol) 2575

11. (11.) Fabio Fognini (olasz) 2475

12. (13.) Gaël Monfils (francia) 2455

13. (25.) Matteo Berrettini (olasz) 2245

14. (15.) David Goffin (belga) 2055

15. (12.) Borna Coric (horvát) 2025

…65. (64.) Fucsovics Márton 885

…136. (130.) Balázs Attila 411

Forrás: MTI