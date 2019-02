A Ferrari is bemutatta az idei versenygépet

„Csapatként egy egész nemzet és

– jelentette ki a bemutatón Louis Camilleri, a Ferrari elnöke.

Az olasz istálló 11 éve nem nyert sem egyéni, sem konstruktőri világbajnoki címet, tavaly második volt a Mercedes mögött, az idén pedig ismét vb-győzelmet akar ünnepelni.

– mondta a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, aki 2015 óta versenyez a Ferrarinál, és a szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon 220. alkalommal rajtol majd el Forma-1-es futamon.

First studio shot of the Ferrari SF90. #essereFerrari #Vettel #Seb5 pic.twitter.com/109ZsI7dnM

A Ferrari a téli szünet alatt csapatfőnököt is váltott, Maurizio Arrivabene posztját a svájci Mattia Binotto vette át.

More pictures of the Ferrari SF90 during the launch event pic.twitter.com/ZGh022q7qL

— Gianluca D'Alessandro (@Gianludale27) February 15, 2019