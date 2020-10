Zsinórban kétszer játszik a DEAC ellen a KTE

A járvány okozta helyzet miatt kissé felborult a bajnokság, de a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemétnél próbálják tartani a szerda-szombat ritmusú játéknapot.

A férfi élvonalban szereplő Duna Aszfalt-DTKH Kecskemétnél folyamatosan arra törekszenek, hogy a koronavírus-járvány okozta helyzetben is tudják tartani a szerda-szombat ritmusú játéknapokat. A klubnak ismét sikerült megoldást találnia, így a hírös városi együttes szombaton 18 órakor Debrecenben lép pályára a 17. fordulóból előrehozott találkozón, majd az eredeti programnak megfelelően szerdán 18 órakor fogadja a hajdúsági együttest a Messzi István Sportcsarnokban.

– A szövetség kérésének megfelelően, illetve a sportág érdekében továbbra is partnerek vagyunk abban, hogy minél több mérkőzést le tudjunk játszani a szerda-szombat ritmusban. Szerencsénkre a DEAC is ugyanezt szeretné, így le tudtuk kötni a szombati mérkőzést. A szerdai, paksi összecsapást követően már a debreceniekre fókuszáltunk, és természetesen a saját játékunk gyenge pontjait is kielemeztük. Ellenfelünk nagyon erős, mély kerettel rendelkezik, egyértelműen a topcsapatok közé tartozik. A legfontosabb az lesz, hogy a meccs elején ne engedjük őket érvényesülni, rögtön keményen lépjünk fel, ne hagyjuk, hogy a saját ritmusukat ránk erőltessék. Mindenki egészséges nálunk, teljes kerettel tudunk utazni – mondta a ktekosar.hu portálnak nyilatkozva Váradi Kornél vezetőedző.

