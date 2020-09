Zsinórban hatodszor, ezúttal a fővárosban nyert a KTE HUFBAU

Az NB III. Közép csoportjában szereplő KTE HUFBAU a bajnokság tizedik fordulójában a fővárosba utazott, az Erzsébeti SMTK vendége volt. A jó erőkből álló pesterzsébetiek ellen a hírös városiak magabiztos, domináns játékkal rukkoltak elő, így ismét három ponttal gazdagodtak.

Az első negyedórában inkább a mezőnyben zajlott a játék, a csapatok ritkán jutottak el a kapuk elé, az első helyzet a 14. percben Károly előtt adódott, de közeli lövését Menczeles hatalmas bravúrral védte. Ezt követően Jakab futballozott nagyon aktívan, aki kétszer is tesztelte a hazai kapust, de Menczeles fogta lövéseit. A 30. percben Grünvald húzott meg egy nagyon szép cselt a tizenhatos bal csücskénél, lövése ezt követően a lécről vágódott fölé. A 33. percben a hazai gárda, becenevén „Liza” előtt is adódott egy sansz, ám Túri fejesét ha üggyel–bajjal is, de tisztázták a kecskeméti védők a vonalon. A félidő hajrájában Jakab újabb két alkalommal próbálkozott hiába Menczelessel szemben, aki a 44. percben egy ajtó-ablak ziccerben is menteni tudott: Tóth Dániel vezethette rá a hazai kapura a labdát, de ebből sem sikerült gólt szerezniük a kecskemétieknek.

A második félidőt aztán már álomszerűen kezdték a lila-fehérek. Tóth kapott labdát a jobb oldalon, az érkező Károly elé passzolt, a középpályás egy jó csellel helyzetbe hozta magát és kilőtte a hosszú alsót, (0–1). Az 58. percben akár meg is duplázhatta volna az előnyt a KTE, Jakab beadását azonban öt méterről fölé vágta Tóth. A 67. percben Mészáros fogott meg nagyon magabiztosan egy fejest, majd ellentámadásba lendültek a vendégek, a kontra végén Puskás beadására Szalai József érkezett menetrendszerűen, és szépen csúsztatott a hosszú sarokba, 0–2. A második gól gyakorlatilag eldöntötte a mérkőzést, amelyen végig a KTE dominált, bár a 83. percben a fővárosi kapufa is a vendégek mellé állt, amikor Boda hatalmas bombája a lécet találta el.

A kecskemétiek ezzel a győzelemmel az FTC II-t megelőzve előreléphettek a 2. helyre, és az éllovas Iváncsával szembeni hátrányuk is mindössze két pontra csökkent, miután a forduló előtt a KTE előtt tanyázó Iváncsa és az FTC II. egymással játszott, és döntetlenre végeztek.

– Gratulálok a Kecskemétnek, az összkép alapján megérdemelten vitték el a három pontot – nyilatkozta a lefújást követően Turi Zoltán, a pesterzsébetiek vezetőedzője. – Az első félidőben adódott két-három olyan lehetőségünk, amit gólra kellett volna váltanunk, akkor teljesen másként alakulhatott volna minden. A második félidőben jobb volt a Kecskemét, ezáltal megérdemelten nyertek.

– Az első félidőben volt egy kis hiányérzetem, a jobb oldalunk nem működött elég hatékonyan, ettől függetlenül kapura lövéseink, helyzeteink voltak, a félidő végén egy igazán nagy ziccerünk is adódott – elemzett a kecskemétiek vezetőedzője, Gombos Zsolt. – A szünetben egy kicsit változtattunk, de a legfontosabb az volt, hogy legyünk szervezettek. Ez megvolt, jól is védekeztünk, majd fordulás után rúgtunk két szép gólt. Ez egy nagyon nagy győzelem volt. Gratulálok az egész csapatnak, a stábnak, és nem utolsó sorban a szurkolóknak, hogy végig buzdították a csapatot.

ESMTK–KTE HUFBAU 0–2 (0–0)

Budapest, vezette: Horváth Máté (Ring Kevin, Dobos Dávid)

ESMTK: Menczeles – Nagy, Lipcsei, Póti, Tóbiás, Slezák, Horváth (Komiszár 49.), Boda, Kovács (Fehér 55.), Soós (Lázár 71.), Túri.

KTE: Mészáros – Puskás, Gál (Szalai G. 83.), Kis, Grünvald – Vágó, Károly, Ludasi (Asztalos 75.) – Lukács (Szalai J. 46.), Tóth, Jakab.

Gól: Károly (53.), Szalai J. (69.)

A bajnokságban most szusszanásnyi szünet következik, de csak a bajnokságban, szombaton 15 órai kezdettel ugyanis kupameccs vár a KTE HUFBAU-ra, a hírös városiak a megye egy Tihanyi FC vendégei lesznek a MOL Magyar Kupa első országos fordulójában.