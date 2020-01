Zsinórban harmadszor nyertek megyénk sporijai

Az elmúlt hétvégén Budapesten rendezték meg a hagyományosan az év elején sorra kerülő Sípmesterek országos fesztiválját. A viadalt az előző két alkalommal a Bács-Kiskun megyei játékvezetők küldöttsége nyerte. Nem volt ez másként az idén sem, így nagy küzdelemben bár, de harmadszor is elhódították a trófeát a Bács-Kiskun megyei síposok.

A Budapesten, a Ludovika csarnokban rendezett tornára a tizenkilenc megye és Budapest nevezett csapatot, a gárdákat négy darab ötös csoportba sorolták. Szombaton játszották le a négy csoportban a körmérkőzéseket, amelyeket követően az első két helyezett jutott tovább, és vasárnap zajlott az egyenes kieséses szakasz.

Bács-Kiskun megye játékvezetői az első mérkőzésüket a Békés megyei síposok ellen játszották. A találkozón kétszer is a Bács-Kiskun megyei­ek szerezték meg a vezetést, Békés azonban a rendkívül szoros, végig kiélezett mérkőzésen mind a kétszer egyenlíteni tudott, így 2–2-re végződött az első csoportmeccs. A Bács-Kiskun megyeiek dolgát jelentősen megnehezítette, hogy a vészkapusukat kiállították, aki ráadásul egymeccses eltiltást is kapott. Következett a második ellenfél, Heves megye stábja. A vártnál jóval erősebbnek bizonyultak a hevesiek, egy brusztolós, igazi ki-ki-meccset sikerült 2–1 arányban megnyerniük a kunságiaknak, ezen a találkozón ráadásul még nyomasztólag hatott, a játék minőségére rányomta a bélyegét az eltiltott, későbbi gólkirály, Katona Balázs hiánya. A csoportkörben a harmadik találkozó sikerült a legsimábbra, Veszp­rém megye csapatát ugyanis 5–1-es győzelemmel intézték el. Szükség is volt a meggyőző gólkülönbségre, hiszen a csoportban szorosan alakultak az eredmények, tehát valószínűsíthető volt, hogy számítani fog a gólkülönbség.

Az utolsó ellenfél a csoportkörben Szabolcs-Szatmár-Bereg megye csapata volt. A mérkőzésen a döntetlen már továbbjutást jelentett, vereség esetén azonban a többi eredmény függvényében ki is eshetett volna a két névrokon Holczimmer, Andor és Tamás által vezetett gárda. A továbbjutás szempontjából létfontosságú találkozón Szabolcs-Szatmár-Bereg korán megszerezte a vezetést, és egészen a hajráig vezetett 1–0-ra, pedig végig óriási mezőnyfölényben játszott Duna-Tisza köze. Már-már elúszni látszott a továbbjutás, a nagy fölény azonban két perccel a vége előtt góllá érett, az egyenlítő gólt ráadásul még két találattal meg is fejelték, és így csoportelsőként várhatták a szombat esti sorsolást.

Vasárnap a nyolc között Baranya megye volt az ellenfél, az újabb kiélezett találkozót Katona Balázs egyéni megoldással döntötte el – a kapus fölött emelte a kapuba a labdát. Az elődöntőben újra Szabolcs-Szatmár-Bereg következett, ezt a meccset is 1–0 arányban hozták a mieink, egy védőn megpattanó labda vágódott a kapuba. A döntőben Hajdú-Bihar csapata volt az ellenfél. Az első öt percben megszerezték a hajdúságiak a vezetést, ezt követően öt a négy ellen játszott a Bács-Kiskun megyei alakulat, és egy kijátszott ziccer végén az üres kapuba találva sikerült egyenlíteni. Következtek a büntetőrúgások. Az elsőt mellé lőtték a hajdúságiak, innentől előnyben voltak a mieink. 2–2-es állásnál Marozsi Gábor állt a labda mögé, és az, hogy a bal felső sarokba bombázott, azt jelentette, hogy a Bács-Kiskun megyei­ek megnyerték, immáron zsinórban harmadszor a sípmesterek tornáját.

Az erős csapat egyik erősségével, azzal a Marozsi Gáborral beszélgettünk a tornáról, aki a döntőben a mindent eldöntő hétméterest értékesítette.

– Milyen céllal utaztak?

– Aki a Sípmester fesztivált egymás után háromszor megnyeri, az megtarthatja a vándorserleget. Cél tehát nem volt a tornagyőzelem, de az azért bennünk motoszkált, hogy jó lenne megnyerni, és ezúttal nem csak ideiglenesen hazahozni, de itt is tartani a győztesnek járó serleget. Tudtuk, hogy ez nem lesz könnyű. Alapjában véve egy jó hangulatú, csapatösszetartó hétvégére számítottunk, és úgy voltunk vele, hogy majd a pályán kiderül, sikerül-e nyerni. Szerencsére sikerült. Egyébként minden tornára úgy megyünk el, hogy nyerni szeretnénk.

– Edzője van-e a csapatnak?

–Mivel sok labdarúgómúlttal rendelkező játékos van a csapatban, így a taktikát rendre közösen beszéltük meg, de akik edzői minőségben irányították a csapatot, az Holczimmer Tamás és Holczimmer Andor volt. Ők dirigáltak a hagyományos értelemben a kispadról, cserékkel és egyéb módokon, ami reagálást kíván.

–Melyik volt a legrázósabb pillanat, amikor elúszni látszott a trófea?

–A Szabolcs-Szatmár elleni csoportmeccs, amely sorsdöntő volt a továbbjutás szempontjából. Már csak két perc volt hátra, ők vezettek, és hiába borult fel majdnem a pálya, hiába voltak helyzeteink is, lövéseink is, nem és nem akart megszületni a gól. Amikor az első végre valahára bement az utolsó előtti perc elején, utána minden sikerült, nyertünk is 3–1-re.

–Milyen volt a torna színvonala?

–A korábbiaknál is kiegyenlítettebb. Volt egy-két csapat, akik esetében papíron könnyebb meccsekre számítottunk, amelyek a vártnál sokkal nehezebbre sikerültek. A meccseken minden csapat tagjai kihozták magukból a maximumot, és rendre szoros eredmények születtek a jó hangulatú, izgalmas meccseken. Részünkről is a Veszp­rém megye elleni találkozót leszámítva egyetlen meccs sem volt sima.

–Nézők voltak? Jó volt a hangulat a csarnokban?

– Az, hogy húsz stábból az éppen nem érintett tizennyolc nézte a meccset, eleve remek hangulatot teremtett. De jöttek érdeklődők is, és nekünk is voltak szurkolóink, hiszen Kecskemétről, Kiskunfélegyházáról is elkísértek minket kollégák a viadal mindkét napjára.

– És milyen volt a bíráskodás a sporik tornáján?

– Arra nem lehetett panasz. Játékvezetőn nem múlt egy mérkőzés sem. Nyilván voltak olyan ítéletek, amelyek a pályán játszó játékvezetőknek sem tetszett, hiszen hibátlan bíráskodás nem létezik, de összességében nem lehetett panasz a játékvezetésre. Viták persze voltak, a küzdelem hevében a meccsdrukk benne van az emberben, tehát vitázni a kollégával is leáll. De a meccseket jól vezették. Mi az egész tornán csak három vagy négy lapot kaptunk, de azok jogosak voltak, és azokat sem durvaságért, hanem inkább taktikai jellegű szabálytalanságokért kaptuk.

– Mi lehet a következő cél?

– A következő tornát, a jövő évit Csongrádban rendezik. Egymás után négyszer még senki sem nyerte meg ezt a viadalt, ez a cél tehát adja magát. De ami az eredményeknél is fontosabb, hogy remek nálunk a csapategység. A sorainkban veszekedés soha nincsen, mindig minden helyzetben biztatjuk egymást és minden helyzetben előretekintünk.