Zsinórban harmadszor bajnok a Kecskeméti RC

Aranyérmet szerzett a Békéscsabán rendezett országos döntőben a Kecskeméti RC U19-es csapata. A Karagics Mátyás edző irányította együttes zsinórban harmadik bajnoki címét ünnepelhette.

A kecskeméti férfi röplabdázás több mint ötven éves történetében számtalan alkalommal nyertek a 19 éves korosztályban országos döntőt a KRC fiataljai, de az ritkán fordult elő, hogy három egymást követő évben a dobogó legfelső fokára léphettek. Az idén ismét sikerült a triplázás, így a tavaly előtti és a tavalyi esztendő után újra aranyérmet szerzett a hírös városi alakulat.

A mostani sikert sem volt könnyű elérni. Az együttes magja ugyanis a KRC ifjúsági csapatában edzett és játszott a felnőtt NB II-ben, valamint az évközi mérkőzésekre és a döntőre csatlakozott hozzájuk a felnőtt csapat keretéből három játékos, majd a végső csatározásokra Török Szabolcs és Pesti Marcell is, de a KESI serdülő gárdájából is kerültek be játékosok a keretbe. Zavarta a felkészülést az is, hogy hatan az érettségire készülve vállalták a napi edzéseket.

A hétvégén rendezett döntő hat csapata közül négy közel azonos képességű volt, hatalmas csatákat hoztak már a csoport küzdelmek is, ahol sikerül az ősi rivális Kaposvárt 3:1-re legyőznie a KRC-nek. Az elődöntőben pedig egy felfokozott hangulatú mérkőzésen 3:0-ra verték a négy válogatottal felálló Dunaferrt.

Az aranycsatában ismét a Kaposvárral kellett szembe néznie Karagics Mátyás edző együttesének. A kecskemétiek felkészülést megzavarta egy közjáték, egy internetes bejegyzés, amely a felnőtt válogatott kerettag, Pesti Marcell ottlétének jogosságát kérdőjelezte meg. De a zavar nem volt akkora, hogy ne domináljon az első szettben a KRC. A második játszmában a somogyiak átvették az irányítást, egyenlítettek. A Kecskemét keretében azonban több olyan játékos is volt, akik a cserepadról tudtak lendíteni az együttesen, így végül 3:1-es KRC-sikerrel zárult a Békéscsabán rendezett finálé.